Стало известно, сколько денег Байден хочет потратить на помощь Украине Байден запросил у конгресса США $13,1 млрд на военную помощь Украине

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине, говорится в сообщении Белого дома. Часть денег будет направлена на покупку снаряжения, остальные средства пойдут на оборонную поддержку.

Порядка $9,5 млрд на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, а также 3,6 миллиарда долларов на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе администрация США объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. По имеющимся данным, рамках данного пакета Киев может получить от Вашингтона противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы. Сумма нового пакета составит $200 млн.

По данным издания The Washington Post, Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.