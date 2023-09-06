Лондон запишет ЧВК «Вагнер» в террористы Великобритания включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Великобритании намерено включить российскую частную военную компанию «Вагнер» в перечень террористических организаций, сообщила глава министерства внутренних дел страны Суэлла Браверман. По информации вещательной корпорации BBC, проект соответствующего указа вскоре будет представлен парламенту.

По словам Браверман, представители ЧВК «Вагнер» суть «террористы», а потому «указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства». Кроме того, по словам британского министра, деятельность российской военной компании на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

Объявление «Вагнер» организацией-террористом поставит ее участников вне закона на территории Великобритании. Также уголовному преследованию станет подвергаться помощь компании и одобрение ее деятельности со стороны третьих лиц и организаций. За это британское законодательство предполагает до 14 лет тюремного заключения. Любой актив на территории страны подлежит конфискации в случае обнаружения.

Ранее на съемной квартире в Волгограде было найдено тело бойца ЧВК «Вагнер» Руслана Ахмедова, который вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Данные о смерти 31-летнего мужчины подтвердили в следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области. Тело бойца направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.