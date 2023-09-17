Открыто дело о наследстве Дмитрия Уткина: какое имущество, кому достанется В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Фото: NEWS.ru

Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище

В Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Информация об этом появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Какие подробности известны?

Что известно о наследстве Дмитрия Уткина

Карточка об открытии дела о наследстве Дмитрия Уткина появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Петербурга. Он же занялся процессом о наследстве бизнесмена Евгения Пригожина.

В деле Уткина в качестве даты смерти, как и у предпринимателя, указано 23 августа 2023 года — в этот день в Тверской области потерпел крушение принадлежащий бизнесмену самолет Embraer. На борту, помимо Уткина и Пригожина, находился замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелетами Пригожина вместе с командой, куда входила бортпроводник Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Из десяти человек, которые были на борту разбившегося самолета, в реестр наследственных дел на данный момент внесены четверо. Помимо Пригожина и Уткина, это охранник Евгений Макарян и бортпроводница Кристина Распопова. Наследство Макаряна начали оформлять в Магнитогорске, а Распоповой — в Москве.

Информации об имуществе, которым располагал Уткин, в открытом доступе нет. Точные суммы заработка командира ЧВК «Вагнер» тоже никогда не назывались.

По информации RADIOKP.RU, Уткин имел собственный бизнес. Вместе со своей женой он владел ООО «Кашулина» — компанией, которая занималась розничной продажей различных продуктов. Фирма имела две торговые точки. Они располагались в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.

По сообщениям СМИ, Уткину также принадлежал одноименный отель, который находился на Ивановской улице в Санкт-Петербурге. Более того, он считался собственником салона красоты в «Лахта-центре».

Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Военное мемориальное кладбище Фото: NEWS.ru Военное мемориальное кладбище

Кому может достаться наследство Уткина

Дмитрий Уткин познакомился с первой супругой Еленой Щербининой в 1999 году. Он помог возлюбленной устроиться в военную комендатуру в Чечне, затем пара переехала в Псковскую область. Брак продлился недолго — в начале 2000-х Уткин развелся с супругой и уехал на Северный Кавказ. Спустя время Щербинина пыталась отыскать бывшего мужа и даже подавала заявку в программу «Жди меня», пишет RADIOKP.RU.

Западные СМИ сообщали, что Уткин долгое время встречался с Дианой Гринчишиной, но их роман не закончился браком. Источники писали, что на похоронах руководителя ЧВК «Вагнер» присутствовала его супруга по имени Анастасия, на которой он женился в 2014 году. Помимо этого, на траурную церемонию пришли двое его детей. Также, по информации прессы, у Уткина осталась мама.

Как и где похоронили Дмитрия Уткина

Дмитрия Уткина 31 августа похоронили на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На панихиду в храм на Федеральном военном мемориальном кладбище допустили только членов семьи и близких друзей. По пожеланию родственников церемония прошла в закрытом режиме, но с оркестром и воинскими почестями, поскольку до основания ЧВК «Вагнер» Уткин служил офицером спецназа ГРУ и был награжден множеством государственных наград, имел звание Героя России.

Кладбище было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Безопасность обеспечивали полиция и Росгвардия. На могилу Уткина пускали по позывному и исключительно по предварительно согласованному с родственниками списку.

В церемонии прощания с Уткиным приняли участие около 50 человек из его близкого окружения. Среди них — мать командира ЧВК «Вагнер», его жена и наследники.

Уткин упокоился недалеко от Арки Памяти на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества». На его могиле поставили стандартный деревянный крест, который позже будет заменен на памятник.

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