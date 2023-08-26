«Он был безбашенный»: кто станет преемником погибшего Уткина в ЧВК «Вагнер» Седого, Лотоса и Ратибора называют главными кандидатами в новые командиры ЧВК

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Дмитрий Уткин

Дмитрий Уткин — разведчик, спецназовец, правая рука бизнесмена Евгения Пригожина — считается основателем ЧВК «Вагнер». Его имя — в списке пассажиров бизнес-джета, разбившегося под Тверью 23 августа. Уткин лишь один раз выступил публично — за несколько месяцев до гибели, поэтому о его личности известно мало. NEWS собрал главные факты об этом человеке. Каким был Дмитрий Уткин и кто может стать его преемником в «Вагнере»?

Детство, учеба и военная карьера Уткина

Достоверно известно, что Дмитрий Уткин родился 11 июня 1970 года в городе Асбесте Свердловской области. По данным СМИ, его отец был геологом — исследовал месторождения железной руды на Урале. Когда Дмитрий был еще ребенком, его родители развелись, после чего он с матерью переехал на Украину, в поселок Смолино Кировоградской области.

Окончив среднюю школу, молодой человек решил начать военную карьеру. Он перебрался в Ленинград и поступил там в Высшее общевойсковое командное училище имени Кирова. Именно это ленинградское учебное заведение готовило офицеров в спецназ ГРУ, отмечает телеканал RTVI.

Получив офицерское звание, Уткин начал службу в Псковской области. Участвовал в первой чеченской кампании. Позднее стал командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ. Его отряд принял активное участие во второй чеченской войне.

Фото: Соцсети Дмитрий Уткин

Каким Дмитрий Уткин был в жизни и на поле боя

Приближенный к ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GREY ZONE вспоминает, ссылаясь на отзывы однополчан: «Комбатом был упорным, единственным, кто ходил на боевые выходы в составе групп. И тактика у него была штурмовая, не сказать, что прям спецназовская. Например, идя в составе группы, при начале ее обстрела он давал команду: „Группа! В атаку! Вперед!“ — и сам тоже шел вперед. То есть никаких отходов, что нормальная разведгруппа сделала бы, а наоборот — всегда в атаку, всегда вперед».

Другой автор GREY ZONE пишет, что Уткин был человеком «злым и угрюмым, но обладал особым темпераментом и харизмой», его боялись и его уважали. По словам автора, командир при этом испытывал абсолютное уважение и трепетное отношение к коллективу бойцов, за что пользовался ответным уважением.

Как была основана ЧВК «Вагнер»

Уткин дослужился до звания подполковника, а затем уволился в запас. И уже в качестве гражданского человека устроился в международную фирму Moran Security Group. Среди прочего компания обеспечивала защиту кораблей в «пиратоопасных» акваториях, охрану трубопроводов, освобождение заложников. По некоторым данным, именно от этой организации в 2013 году Уткин отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус» для охраны энергетических объектов, расположенных на территории, которую контролировал президент Башар Асад.

По некоторым данным, вернувшись в Россию в 2014 году, Уткин стал участником операции по воссоединению с Крымом. Позже он организовал базу подготовки бойцов под Ростовом-на-Дону и стал командиром собственного подразделения. Оно-то и получило название ЧВК «Вагнер» — по личному позывному Уткина. Весной и летом 2014 года вместе со своими бойцами он принимал участие в боях в Донбассе, в частности в обороне Луганска от ВСУ.

В 2015-м Уткин вернулся в Сирию, где ЧВК «Вагнер» освобождала от мятежников Пальмиру. В дальнейшем ЧВК «Вагнер» была замечена в Африке — там она вела бои в Ливии, Судане и ЦАР.

В это время семья Уткина перестала получать о нем информацию. В 2015 году бывшая супруга командира Елена Щербинина даже выступила в телепрограмме «Жди меня», пытаясь найти следы Уткина.

«Он по натуре воин и боевой офицер», — рассказывала в 2016 году в интервью «Газете.Ru» Щербинина, сама бывший военный. По ее словам, супруги вместе служили в Чечне во время второй кампании. Дмитрий воевал ожесточенно и именно там получил свою первую награду: «Боевики в плен взяли какого-то полковника, а Дима со своими бойцами его отбил. Он вообще безбашенный».

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин

Участие в СВО, штурм Артемовска

В 2016 году Уткин впервые попал на экраны ТВ, когда присутствовал на торжественном кремлевском приеме, посвященном Дню героев Отечества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уткин был приглашен как «кавалер орденов Мужества». Позднее Сеть облетела фотография, на которой президент Владимир Путин запечатлен вместе с четверкой командиров ЧВК — с позывными Вагнер, Седой, Ратибор и Бродяга.

С февраля 2022 года Уткин и его подразделение принимали активное участие в СВО. По неподтвержденной информации, вместе с Пригожиным он с лета 2022 года посещал учреждения ФСИН для набора бойцов среди осужденных.

Одна из самых известных операций вагнеровцев — взятие Артемовска (Бахмута), который был полностью освобожден от украинских войск к концу мая этого года. По некоторым данным, Уткин к тому времени уже стал Героем России и кавалером четырех орденов Мужества.

В начале июня Уткин впервые выступил публично, сообщал «Коммерсант». Командир вагнеровцев примкнул к заочной полемике Пригожина с политиками из Грозного, заявив о готовности поговорить со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым как «мужчина с мужчиной». Уткин отметил, что они «знакомы» еще с первой и второй чеченских войн. Судя по всему, командир намекал на то, что некоторые из лидеров республики в те времена воевали по другую сторону линии фронта.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска

Кто возглавил марш-бросок на Москву

24 июня, по данным Reuters, Дмитрий Уткин возглавил попытку вооруженного мятежа. К этому моменту численность «Вагнера», по разным оценкам, составляла от 30 до 50 тысяч человек.

«Не знаком с моральными качествами Уткина, но оперативный талант у него присутствует несомненно и за многие годы великолепно отточен», — так комментировал бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) неофициальную информацию о том, что именно Уткин командовал участвовавшими в попытке мятежа колоннами ЧВК, в то время как Евгений Пригожин оставался в Ростове-на-Дону (цитата по «Фонтанке»).

После провала попытки мятежа ЧВК разделилась. Часть бойцов осталась под Луганском и перешла в Минобороны РФ. Другая часть — как считается, 2,5 тысячи бойцов — ушла в Белоруссию. Именно там 19 июля Уткин произнес публичную речь перед однополчанами.

Что будет с ЧВК «Вагнер» и кто заменит Уткина

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) выразили мнение, что «Вагнер» прекратит существование как независимая структура. В сводке подчеркивается, что командиры подразделения не публиковали никаких официальных заявлений, что может быть вызвано растерянностью после гибели руководства. Аналитики также полагают, что вагнеровцы воздержатся от публичного заявления о том, кто будет назначен преемниками Уткина и Пригожина.

Не исключено, что новым главой ЧВК станет Андрей Трошев (Седой) — Герой России, полковник полиции в отставке, ветеран войн в Афганистане, Чечне и Сирии, участник СВО. По крайней мере речь идет о той части вагнеровцев, которые решили перейти в Минобороны РФ. Именно под его началом президент Владимир Путин рекомендовал служить вагнеровцам на встрече в Кремле, которая состоялась 29 июня.

Фото: kremlin.ru Андрей Трошев (Седой)

Другой возможный претендент по пост нового главы ЧВК — Александр Кузнецов (Ратибор). Бывший спецназовец, один из старейших командиров подразделения. По данным прессы, именно он водружал флаги России и «Вагнера» над Артемовском (Бахмутом). Также во время бахмутской операции стал известен командир Антон Елизаров (Лотос). Пригожин публично называл его заместителем Уткина.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью NEWS.ru заявил: «Не думаю, что ЧВК „Вагнер“ уйдет в небытие. Это не выгодно ни нашей стране, ни тем ребятам, которые служили под его руководством». Гончаров признался, что часто слышал положительные отзывы коллег по поводу командира вагнеровцев: «Уткин прошел тяжелые испытания как спецназовец, как командир, вел очень серьезные операции в Африке, в Сирии и так далее. Думаю, что эта потеря нам аукнется».

По мнению представителя ЧВК RSB-Group Africa Сергея Елединова, персонал «Вагнера» объединял определенный дух братства, свойственный тайным сообществам.

«Несмотря на харизму Пригожина и Уткина, основные решения принимались Советом командиров. Таким образом, вопрос конкретной персоналии — скорее второстепенный, и созданный механизм ее выдвинет, — объяснил NEWS.ru эксперт. — Судьба „Вагнера“ — в руках руководства России. Если оно решит, что ЧВК нужна в том виде, в каком она есть, — компания будет жить. Решат назначить кого-то сверху и переподчинить — ее не станет».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Мнения о том, что у ЧВК как самостоятельной структуры нет больших перспектив в будущем, придерживается и генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

«Если в России легализуют частные военные корпорации, то „Вагнер“ сможет преобразоваться. Другой вариант: группа просто растворится. Кто-то пойдет служить в силовые структуры — возможно, даже в частные. Ведь сегодня, несмотря на отсутствие закона, у нас другие госкорпорации уже бросились создавать свои ЧВК. Но больших перспектив, тем более с политическими претензиями, у „Вагнера“ больше не будет», — предрекает в интервью NEWS.ru Ивашов.

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