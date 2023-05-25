ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Артемовска

Фото: t.me/concordgroup_official

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с заявлением о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска. На кадрах связанный с ЧВК российский предприниматель Евгений Пригожин прощается с группами бойцов, которые покидают позиции, чтобы передать их Минобороны.

Мы выводим подразделения из Бахмута сегодня. <...> До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным, — заявил Пригожин.

Он добавил, что позиции и боеприпасы будут переданы военным ВС РФ. Пригожин отметил, что «если армии будет сложно», некоторые бойцы ЧВК останутся в Артемовске: речь идет о бойцах с позывными Бибер и Долик.

Ранее Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитывался в последний раз о потерях ВС России в зоне СВО 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

Позже президент страны Владимир Путин заявил, что потери были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».