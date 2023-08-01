Вагнер, Ратибор, Седой и Бродяга: что известно о командирах главной ЧВК ЧВК «Вагнер» прошла через военные операции как минимум в семи странах

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» — это боевое подразделение, не входящее в структуру Вооруженных сил РФ. Как ранее подчеркнул президент России Владимир Путин, «группа „Вагнер“ есть, но юридически ее не существует». По данным военной разведки Великобритании, ЧВК насчитывала до 50 тыс. человек на момент боевых действий в Артемовске (Бахмуте). Другие источники полагают, что «вагнеровцев» не более двух тысяч человек. Чем занимались участники главной российской ЧВК за рубежом, кто составляет ее костяк и что известно о командирах «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

В каких странах ЧВК «Вагнер» участвовала в боевых действиях

Сеть «Вагнер», включающая ЧВК «Вагнер» и другие структуры, которые считают близкими к бизнесмену Евгению Пригожину, участвовала в военных операциях как минимум в семи странах, говорится в опубликованном 26 июля докладе комитета по иностранным делам британской палаты общин.

«Имеющиеся у нас свидетельства позволяют нам говорить с большой уверенностью о том, что сеть „Вагнер“ осуществляла военные операции как минимум в семи странах с 2014 года: Украине, Сирии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане, Ливии, Мозамбике и Мали», — утверждают в докладе.

По информации британских парламентариев, это далеко не полная география деятельности сети «Вагнер». В докладе также фигурируют данные о невоенных операциях в Зимбабве, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и ЮАР. Также есть предположения о деятельности ЧВК в Камеруне, Буркина-Фасо, Замбии, Чаде, Сербии и Афганистане.

Что известно о Дмитрии Уткине с позывным Вагнер

Дмитрий Уткин — самый известный командир подразделения, кавалер четырех орденов Мужества. Его называют вторым в командной иерархии ЧВК после Евгения Пригожина. Предполагается, что именно его кодовый позывной Вагнер и стал названием частной военной структуры.

По данным СМИ, Уткин родился 11 июня 1970 года в Свердловской области. В детстве жил с матерью на Украине, учился в школе в поселке Смолино Кировоградской области. Военную карьеру начал в Ленинграде, поступив в Высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Получив офицерское звание, служил командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения в Псковской области. Его отряд участвовал в двух чеченских военных кампаниях.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

После увольнения в запас в должности подполковника Уткин устроился работать в международную фирму Moran Security Group (MSG), которая оказывает услуги в области безопасности. Среди прочего MSG обеспечивала конвой кораблей, охрану трубопроводов, освобождение заложников. По некоторым данным, от этой организации в 2013 году Уткин отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус» для охраны энергетических объектов.

Вернувшись из Сирии, Уткин взял себе позывной Вагнер и стал командиром первого и единственного в то время батальона ЧВК «Вагнер». В 2014 году бойцы подразделения принимали участие в боях на территории ДНР и ЛНР, а затем в Сирии.

После этого об Уткине перестала получать информацию даже семья. В 2015 году бывшая супруга командира Елена Щербинина искала его через телепрограмму «Жди меня». Сам Уткин никогда с прессой не общался.

В 2016 году он присутствовал на торжественном кремлевском приеме, посвященном Дню героев Отечества. Сеть тогда облетела фотография, на которой Уткин запечатлен в компании президента РФ Владимира Путина и командиров ЧВК «Вагнер» с позывными Ратибор, Седой и Бродяга.

По неподтвержденной информации из разных источников, Дмитрий Уткин вместе с Евгением Пригожиным в течение 2022 года посещал тюрьмы для набора бойцов в состав ЧВК «Вагнер». По данным Reuters, 24 июня он возглавил попытку вооружённого мятежа, а 19 июля командир выступил перед сотрудниками ЧВК в Республике Беларусь.

Чем известен Александр Кузнецов с позывным Ратибор

Александр Кузнецов — Герой России, кавалер четырех орденов Мужества и трех медалей «За отвагу». Родился 10 августа 1977 года в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени С. М. Кирова. Служил на командных должностях в частях спецназначения в подмосковном Солнечногорске, в части, где, по открытой информации, создавался центр «Сенеж» сил специальных операций.

По данным СМИ, в 2008 году Кузнецов стал фигурантом уголовного дела по подозрению в грабеже и похищении человека. В 2010-м был осужден и отправился отбывать срок в колонию в Нижегородской области. В апреле 2013 года освободился условно-досрочно.

Фото: t.me/modmilby Боец ЧВК «Вагнер»

В 2013 году вошел в состав ЧВК «Вагнер», возглавив первую разведывательно-штурмовую роту. В ее составе участвовал в боевых действиях в различных горячих точках, в том числе в Ливии и Сирии.

3 октября 2019 года в Ливии Кузнецов попал в засаду, устроенную боевиками. В ходе боя был ранен, проходил лечение в госпитале Санкт-Петербурга, сообщал «Росбалт» (внесен Минюстом в перечень СМИ-иноагентов).

С 2022 года в составе подразделения ЧВК «Вагнер» принимает участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Командует группой под позывным Ратибор. 20 мая 2023 года в Артёмовске водрузил флаги России и ЧВК «Вагнер» на последнем доме, освобожденном от подразделений ВСУ.

Кто такой Андрей Трошев с позывным Седой

Андрей Трошев — Герой России, полковник полиции в отставке. Владимир Путин рекомендовал бойцам ЧВК «Вагнер» служить под началом Трошева (позывной Седой) после заключения контрактов с Минобороны России.

Трошев родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде. Окончив среднюю школу, поступил в Ленинградское высшее артиллерийское командное училище имени Красного Октября. Окончив его, служил в артиллерийских частях на командных и офицерских должностях. В Афганистане командовал батареей самоходных артиллерийских установок. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, был удостоен двух орденов Красной Звезды. В дальнейшем окончил Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина.

После распада СССР служил в Вооруженных силах РФ. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за боевые заслуги был удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впоследствии служил в частях Ленинградского военного округа. Уйдя в запас, продолжил службу в органах Министерства внутренних дел.

Являлся сотрудником подразделений ОМОНа и СОБРа Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, некоторое время командовал Санкт-Петербургским СОБРом при ГУ МВД РФ по СЗФО.

Трошев окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2014 году уволился запас в звании полковника.

В 2015–2016 годах добровольцем принимал участие в военной операции в Сирии, в частности в районе Дейр-эз-Зора. По информации СМИ, Трошев — один из основателей группы «Вагнер», является ее исполнительным директором, ранее управлял службой безопасности ЧВК в Молькино Краснодарского края.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер»

В каких странах воевал Андрей Богатов с позывным Бродяга

Андрей Богатов — Герой России, участвовал в боевых действий во многих горячих точках. Родился 14 июня 1964 года в Старом Осколе. До военной карьеры работал на Оскольском электрометаллургическом комбинате электромонтером. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан. Добровольцем прошел войну на территории Югославии.

Весной 2016 года в Сирии под Пальмирой был тяжело ранен, лишился во время боя левой руки, но продолжил руководить подразделением. До недавнего времени был командиром 4-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнер». По разным источникам, в состав «Вагнера» входит и сын Богатова.

Каким подразделением руководит Сергей Чубко с позывным Пионер

По версии журналистов, Сергей Чубко — глава ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Уроженец украинского города Черновцы. Родился в семье военного. Его отец — участник боевых действий в Афганистане, а сам Пионер служил по контракту, пройдя чеченские военные кампании.

В 2017 году Чубко вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В ее составе воевал в Сирии, а позже в Ливии, где возглавлял штаб-квартиру группы. В июле 2021 года стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центрально-Африканской Республике.

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