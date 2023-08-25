ЧВК «Вагнер» будет жить и без Пригожина. В чем ее сила? Судьба частной военной компании остается в центре внимания мировых СМИ

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Да, наша первая эффективная ЧВК понесла тройную потерю. Погибли гуру организации, ее публичное лицо Евгений Пригожин, военный мозг Дмитрий Вагнер Уткин и главный менеджер Валерий Чекалов. Значит ли это, что в истории «музыкантов» концертов больше не будет? Отнюдь. И вот почему.

Читайте внимательно президента

Без тени лицемерия следует отметить, что после появления сообщений об авиакатастрофе наш политический класс напряженно ждал реакции главы государства. Выступление Владимира Путина оказалось эмоциональным, проникнутым сочувствием и уважением к погибшим. Президент не выдвигал никаких версий, ничего не подтверждал и не опровергал. Он просто воздал дань уважения прежде всего самому Пригожину, совершавшему ошибки, но умевшему работать на общее дело.

И только после ясно обозначенной президентом позиции зазвучал хор голосов, спевших осанну погибшим. Причем после мхатовской паузы поспешили отметиться даже те политические силы, что еще вчера не скрывали своих намерений использовать привлекательную для части электората личность Пригожина в партийно-политических целях. И даже фотографировались со ставшей сомнительным символом кувалдой. Кстати, кувалды вместе с цветами в Питере приносили к штаб-квартире «Вагнера» в огромном деловом центре. Вот что значит весомый и зримый символ! Видимо, в какой-то форме его все равно продолжат использовать.

Тем не менее новый информационный прорыв вокруг ЧВК, в который (вот ирония!) не успели вписаться некоторые военкоры, решившие поплясать на чужих костях, свидетельствует скорее в пользу оптимистического сценария для ЧВК. Притом, что до сих пор у наших отцов-законодателей руки так и не дошли до определения официального законного статуса таких группировок. А потому важно проследить за динамикой обсуждения этого щекотливого вопроса на открывающейся в конце сентябре сессии Госдумы. Во многом это будет показательно в плане гарантированного будущего «музыкантов».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Казалось бы, при чем тут Батька

Примечательно, что еще при жизни Пригожина делались попытки перехватить у него инициативу, продвинуть новые прокси-военные формирования, переманить часть бойцов самого «Вагнера». Остающийся в статусе общественника Дмитрий Рогозин добился аудиенции у Александра Лукашенко, в ходе которой он, предположительно, напомнил белорусскому лидеру о возможности воспользоваться услугами ЧВК «Редут», которую связывают с экс-главой Роскосмоса.

Но, судя по всему, мудрый Лукашенко остался абсолютно равнодушным к таким посулам. Поскольку опыт некоторых наших сырьевых корпораций показал, что недостаточно выделить деньги и собрать людей с боевым опытом для того, чтобы получилось что-то большее, чем просто расширенная служба безопасности.

А Лукашенко, сыгравший ключевую роль в событиях 24 июня и фактически прикрывший на своей территории ЧВК, которая попала в непростую ситуацию, прекрасно понимал изначальную ценность такой группировки: наличие высококлассных инструкторов, способных за относительно короткий срок подготовить боеспособный контингент. Чем, собственно, «музыканты» и занимались в Белоруссии, вызывая зубовный скрежет у поляков с литовцами.

Инструкторы всегда в цене

В этом и состоит преимущество вагнеровцев. Просто Россия позже других великих держав пришла к осознанию целесообразности иметь неофициальные силовые структуры для выполнения деликатных миссий по всему миру. Только ситуация на фронте поставила страну перед необходимостью использовать опыт ЧВК на поле боя. И заслуги «музыкантов» в Бахмуте президент выделил отнюдь не случайно.

Также не случайно «музыкантов» иногда сравнивали с американскими «зелеными беретами», квалифицированными инструкторами, уделяющими больше времени подготовке бойцов, чем непосредственному участию в боевых действиях. Этот постулат был положен в основу будущего «Вагнера» Пригожиным и Уткиным с первых тренировок на полигоне. А потому часть «музыкантов» может подписать контракты с Минобороны, часть уволиться и пополнить частные службы безопасности. Но инструкторское ядро остается. А значит, не только армии ЦАР и Мали будут держаться в тонусе. Но и «Вагнер» может в любой момент быть развернутым в полноценное соединение.