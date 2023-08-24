Что останется после Пригожина и что теперь будет с ЧВК «Вагнер»

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Пока множатся версии о причинах авиакатастрофы, в которой, по-прежнему предположительно, погиб Евгений Пригожин, есть повод поразмышлять о последствиях этой трагедии. Что может изменить уход связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена, на что впоследствии повлиять?

Что останется от «музыкантов»

После известных событий 24 июня отношения к вагнеровцам было, мягко говоря, смутным и неоднозначным. Особенно это было заметно по СМИ, в которых продолжали клеймить «мятежников» уже даже после встречи актива ЧВК с президентом, их частичного переезда в Белоруссию и явного продолжения миссии в Африке. Более того, вчера в выпусках новостей информация о катастрофе появилась только после девяти часов вечера. Притом два ведущих общероссийских телеканала воздержались от каких-либо комментариев. Словно ожидали каких-то разъяснений.

Такая информационная пауза стала отражением противоречивого отношения именно к личности Евгения Пригожина, который активно сочетал формирование боеспособной ЧВК с усиленным политическим пиаром. А потому теперь ясно одно: никакие частные военизированные формирования не получат впредь возможностей влиять на политическую повестку страны, тем более пытаться кому-то что-то диктовать, исходя из своих узкоспециализированных задач. Это тот урок, который наш правящий класс, очевидно, извлек из всех перипетий с «Вагнером».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Военные и политика

Уход Евгения Пригожина может носить мистический оттенок только в том смысле, что он встанет в один ряд со смертями ряда наших военных деятелей, которые стали претендовать на что-то большее, чем миссия по защите Родины. Конечно, будут вспоминать гибель в результате падения вертолета генерала Лебедя. В тот момент уже губернатора Красноярского края. Генерала, который претендовал на то, чтобы что-то кардинально изменить в жизни страны, а закончил региональным управленцем, не способным справиться с северным завозом.

Не в первый раз судьба словно подводит черту под деятельностью фигур ярких, широко о себе заявивших, но как бы исчерпавших свой запал, свой потенциал. У каждой сильной фигуры есть свое предназначение, за рамки которого выходить, видимо, не стоит.

След в истории

Вряд ли Пригожин войдет в тексты выходящих ныне новых учебников истории, но долгое время для многих он будет чем-то вроде живой легенды, символа эпохи, которая на Руси всегда переломная. Причем частью этого мифа будут многочисленные версии его гибели, на стойкость которых не повлияют никакие официальные доклады комиссий. Таких фигур, кстати, в нашей новейшей истории уже несколько. Тот же Лебедь или убитый собственной женой генерал Рохлин. Но те личности уж стерлись в общественной коллективной памяти, а пример Пригожина будет еще «работать» не один год.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Его гибель уже начинают сравнивать с убийством президента Джона Кеннеди. В том смысле, что версии и причины его убийства пленяют умы до сих. Трудно, конечно, ставить в один ряд Пригожина и Кеннеди, но поскольку и бизнесмен получил широкую международную известность, версии его гибели будут еще долго эксплуатироваться в мире. Прежде всего, на Западе, где они однозначно будут использоваться против президента Путина и России в целом.

Более того, западный подход испортит праздник в Киеве, где, понятное дело, с радостью готовы приписать именно себе честь уничтожения такой фигуры. Но, как говорится, есть вещи поважнее престижа украинских террористических спецслужб.

Р.S. В последнее время разного рода инсайдеры утверждали, что Москве намекали на желательность роспуска ЧВК «Вагнер» для упрощения контактов и улучшения взаимопонимания. Утверждают, что с таким предложением в Москву прилетел и гражданин мира Роман Абрамович. Турецкая сторона в рамках подготовки встречи президентов также якобы поднимала этот вопрос. Турки сталкиваются с «музыкантами» в Ливии. Не удивительно, что помощник президента США Джейк Салливан звонил в Москву после попытки мятежа «Вагнера» с уверениями, что США здесь ни при чем.