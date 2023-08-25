Политолог рассказал, что ждет бизнес-империю Пригожина Политолог Маркелов: гибель Пригожина станет финалом истории его бизнес-империи

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Неожиданная и пока неподтвержденная гибель предпринимателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе, скорее всего, станет финалом истории его бизнес-империи, предположил в беседе с журналом «Компания» политолог Сергей Маркелов. По его словам, все созданные Пригожиным структуры сильно завязаны на нем самом, и топ-менеджеры активов бизнесмена подчинялись непосредственному ему.

Эксперт высказал мнение, что больше всего после возможной гибели Пригожина пострадает бизнес, связанный с госзаказами и ЧВК «Вагнер», так как активы в этих сферах были завязаны на личных связях бизнесмена. Теперь судьбу ЧВК должен решить совет ее командиров.

Однако без связей, влияния и финансирования главного патрона, которым был Евгений Пригожин, эта структура так или иначе должна будет вписаться в конструкцию Министерства обороны. Без этого не получить ни оружия, ни финансирования, ни логистики и транспорта, ни банальной возможности рекрутирования бойцов, — пояснил политолог.

Как отмечает издание, помимо ЧВК «Вагнер», Пригожин владел десятками компаний и собственными медиа, в том числе «Агентством интернет-исследований», занимавшимся формированием общественного мнения в соцсетях, и медиахолдингом «Патриот». Кроме того, компания предпринимателя «Конкорд» занималась поставками питания в войска и школы, частью империи был девелоперский и арендный бизнес. Семья бизнесмена владеет участками, а также жилыми и коммерческими зданиями в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

События конца июня стали началом конца империи Пригожина, отмечает издание. Медиахолдинг «Патриот» закрылся, по прогнозам, его активы будут контролировать близкие к власти люди. Минобороны расторгло контракт с «Конкордом», а кейтеринговые компании Пригожина проиграли тендеры на школьное питание в Подмосковье. Как предполагают аналитики, семья бизнесмена сохранит только ресторанные активы. Для того, чтобы сохранить созданную бизнесменом империю, у его наследников не хватит лоббистского ресурса, резюмирует издание.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy 600, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение недалеко от села Куженкино в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек погибли. По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Пригожина пропал с радаров в 18:20.