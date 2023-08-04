«Получил медаль из рук Пригожина»: как продают награды из зоны СВО Репортаж NEWS.ru о том, сколько стоят медали из зоны СВО и почему их продают бойцы

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Медали «За взятие Соледара», «За Бахмутскую мясорубку», муляж ордена «За мужество», медаль Минобороны «Участнику специальной военной операции» — на аукционах и на чёрном рынке можно купить награды из зоны СВО, даже когда это уголовно наказуемо. Одни продаются за скромную цену, другие стоят миллионы рублей. Их покупают коллекционеры, продают родственники или бойцы. О том, как устроен рынок медалей, кто продаёт награды ЧВК «Вагнер» и сколько они будут стоить через десять лет, — в специальном репортаже NEWS.ru.

«У меня есть медали ЧВК, полная коллекция»

В здании бывшего Дома культуры рядом с метро «Нагорная» проходит встреча коллекционеров «Истинные друзья фалеристики». Одни разбираются в медалях, выпущенных в Донбассе, другие собирают награды эпохи царизма, третьи коллекционируют советские награды, четвертые специализируются на спортивных знаках. Встречи проходят регулярно, но предназначены для внутреннего круга.

У меня есть медали ЧВК, полная коллекция, — делится в личном разговоре один из покупателей. Сам он служит в Росгвардии. — Почему я их собираю? Потому что я храню то, чего у других нет. Плюс это важные исторические события. Вот этот крест у них считается самой почетной наградой — как орден Мужества.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Медаль в руках оценщика-коллекционера

Мужчина показывает медаль «За Бахмутскую мясорубку», медаль за ранение и медаль «Проект 42174» — ее получали заключенные, отправленные в зону СВО.

Мне немного смешно с того, какой формат выбрали для медали. Во-первых, помпезно, во-вторых, что за название — «Мясорубка»? Ну вот решили они, значит, помясорубить людей, но разве это не глупость? К тому же циничная. Медаль должна быть строго официальная. А то решили они людей покромсать, — рассуждает росгвардеец.

В отличие от новых медалей, советские боевые награды оценщикам проверять проще, на них выбиты водяные знаки, а современные легко скопировать.

«Ситуация с Пригожиным непонятная, он либо герой, либо подлец, так это народу и не донесли. Так, Андрей, сколько за все?» — заканчивает разговор мужчина, обращаясь к оценщику.

Рядом лежат военные шевроны — череп ЧВК «Вагнер», «Наш бизнес — смерть», «Груз 200 — мы вместе». К другому столу подходит мужчина в тельняшке и выбирает две медали с сине-белой ленточкой, чтобы вручить товарищам на День ВДВ.

Медали из зоны специальной военной операции продаются не только на лавочках и в парках, но и на публичных интернет-аукционах. Медали «Вагнера» появились там совсем недавно. Чаще всего их продают родственники бойцов. Такая же ситуация была после Второй мировой войны, после войны в Афганистане и Чечне. Сами ветераны, по словам оценщиков, отдают медали редко, для них они представляют личную ценность. Однако, если нужны деньги, случается и такое.

«Получил медаль из рук самого Пригожина»

На интернет-аукционе выложено объявление — «Золотая медаль с черепом. ЧВК „Вагнер“. На штурмовика. Покупка осуществляется на месте». Цена такой медали весом 20 граммов и изготовленной из золота 585-й пробы — 140 тысяч рублей.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Это реальный боец ЧВК «Вагнер», — объясняет посредник сделки. — У него ноги нет, он сейчас на реабилитации. Получил медаль из рук самого Пригожина. Боец был на его даче вместе ещё с семью бойцами и получил от него медаль. Боец будет присутствовать на сделке и всё расскажет.

Посредник занимается этим бизнесом уже больше 10 лет, но не рискует прогнозировать, сколько будут стоить медали в будущем, — рынок ещё не сформировался, реальная ценность наград пока не определена.

«Я думаю, после СВО продаж прибавится. Тема ещё не раскачана, но после СВО будет качаться, — добавляет посредник. — Насколько мне известно, таких медалей всего девять. Недавно на аукционе продавались две из них за два миллиона и три миллиона рублей, но это перебор. По золоту цена ей 90 тысяч. „Вагнеры“ уже не в России, таких медалей уже не будет, поэтому своего рода раритет».

Еще один лот — три миллиона рублей, за столько продают золотую наградную монету ЧВК «Вагнер» с черепом. На обратной стороне выбиты слова: «Кровь, Честь, Родина, Отвага».

Как объяснял ранее один из основных командиров ЧВК «Вагнер» Ратибор в интервью Первому каналу: «Эта монета означает, что этот человек бесстрашный, что он первым влетает в окоп чуть ли не врукопашную».

Награды ЧВК «Вагнер» являются вневедомственными, поэтому их можно производить не опасаясь уголовного наказания. В остальных случаях приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград наказывается по статье 324 УК РФ — штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы либо исправительными работами на срок до одного года и арестом до трех месяцев. Насчет того, почему продают медали, у продавца есть свое мнение:

У бойцов «Вагнера» нет такого отношения к наградам, что вот это вот никогда не продадим. Спокойно рассуждают. Они же наёмники, — объясняет он. — Если кто-то продаёт, значит, нужно.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Объявления о продаже медалей на интернет-аукционе

На вопрос, попадалась ли ему медаль «За Бахмутскую мясорубку», которая вручалась штурмовикам Артёмовска, отвечает:

Мне только зэки-разводилы попадались. Присылают одну и ту же фотографию медали «За Бахмутскую мясорубку». «Я в переходе, медаль дома, а ты где? Я в Москве, ок, я еду, а ты там перекинь мне две тысячи» — и пропал, короче. Конечно существует вероятность подделки, сейчас в Китае можно штамповать что угодно, но всё это легко проверяется при встрече. По весу золота либо по номеру на обратной стороне и удостоверению. Государственные награды имеют личный номер, по которому можно проверить факт вручения.

Ранее и сам Евгений Пригожин комментировал продажу медалей ЧВК на Avito:

Такое возможно, ЧВК «Вагнер» крайне популярна в народе, поэтому загибают соответствующие цены. Я могу сказать, как получить медаль ЧВК «Вагнер» бесплатно. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». И вы получите все эти медали, если будете воевать отважно.

После мятежа «вагнеры» были переброшены в Белоруссию. Будущий статус подразделения до сих пор остаётся загадкой, а набор новых бойцов недавно был прекращен.

«По приказу никакой медали нет»

С начала спецоперации в зоне боевых действий было вручено большое количество наград — есть медаль «За взятие Мариуполя» Донецкой Народной Республики, медали «За освобождение Артемовска», «За взятие Соледара» или, например, звезда Героя ДНР, которой в 2022 году наградили главу Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сейчас очень популярны и быстро расходятся медали за СВО, — рассказывает менеджер компании — производителя медалей в России. — Награды от Министерства обороны. Обычно командование просто подписывает приказ, а выбор типа медали ложится уже на плечи комбата».

На сайте компании можно купить различные медали вместе с бланком удостоверения — все вместе обойдется в 840 рублей.

ЧВК «Вагнер» среди них самая непопулярная сейчас медаль, — добавляет менеджер. — Их почти нет, и в ближайшее время выпуск не планируется. По приказу никакой медали за участие в специальной военной операции нет, есть знак, который утвержден приказом Министерства обороны: на аверсе красная звезда, лавровая ветвь, на обратной стороне — гравировка Министерства обороны и надпись «За участие в специальной военной операции».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Медали на стендах коллекционеров

Речь идет о приказе министра обороны РФ от 10 августа 2022 года № 461 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации „Участнику специальной военной операции“». Типовыми медалями, сделанными по этому приказу, награждают на передовой. Есть на специализированных сайтах и очевидные подделки — например, под продажей одной из таких, на которой изображен флаг с Z и солдат, показывающий букву V, а сзади надпись: «Операция по денацификации и демилитаризации Украины», пользователь оставляет комментарий: «А как же за взятие Вашингтона?»

Комментарий еще к одной медали, выставленной на продаже:

«Её всем дают, кто служит? У меня нет, хотя два года государству отдал».

«Через двести лет никто даже не вспомнит ЧВК „Вагнер“»

«Медали часто попадают на рынок через родственников бойцов, которые ушли из жизни, и это неправильно, — объясняет Сергей Бычков, директор Ассоциации коллекционеров-фалеристов, полковник юстиции в запасе. — Это кровь, пот, слезы, гордость человека, память о жизни и ситуации, которую он преодолел. Нас все еще ждет впереди. То же самое, что было после Великой Отечественной войны и Чечни, только если мы не воспитаем уважение к семейным реликвиям».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Сергей Бычков, директор Ассоциации коллекционеров фалеристов

Сергей занимается профессиональным коллекционированием более 30 лет. Фалеристика — это наука, посвященная изучению истории орденов, медалей и нагрудных знаков. На сайте клуба можно найти последние новости из этой области, а также, например, расшифровку наград Пригожина на его парадном пиджаке, который сфотографировали оперативники во время обыска на даче.

Через двести лет никто даже не вспомнит, кто такие ЧВК «Вагнер», будут композитора вспоминать. Зато можно будет посмотреть на медаль «За Бахмутскую мясорубку» и прочитать на обратной стороне, кто и за что ее получил. И понять, какие события происходили в Бахмуте при ЧВК «Вагнер». Это тоже гордость, — рассуждает Бычков.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Оценка медалей на встрече коллекционеров

Но если все же родственники или награжденный решили продать медаль за кругленькую сумму или бутылку, не стоит их критиковать, считает Сергей. Пусть лучше она попадет в руки коллекционера, чем будет выкинута или похоронена с телом погибшего бойца. Коллекционеры будут сдувать с них пыль, а родственники — не факт. Были случаи, когда оценщикам приносили награды прямо с помойки — их выкидывали после смерти ветерана.

Вопрос законности коллекционирования и продажи наград является для фалеристов и оценщиков проблемной точкой. По мнению Сергея, общественные награды в зоне СВО должны выпускаться без ограничений, а передачу государственных наград не стоит наказывать уголовным сроком, ведь медали, как и другие предметы истории, требуют бережного сохранения.

«Я думаю, поэтому в ЧВК „Вагнер“ делают медаль из платины, чтобы она еще имела и физическую ценность. Герой России и Герой ДНР, ЛНР вроде как тоже из золота, но я сомневаюсь, что там чистое, скорее позолоченное», — объясняет Сергей.

Речь идет о медали «Платиновая звезда» — высшей корпоративной награде ЧВК «Вагнер». Она была учреждена в 2022 году. Как сообщалось ранее, получить эту награду можно за исключительные заслуги. Ее аналогом является звание Героя России.

«Медали — это символ и гордость тех людей, которые их получили, а также их командиров. Мы ведем наградную систему еще с петровских времен, когда при Полтавской битве император вручал солдатам рубли со своим портретом. Командир получал золотую монету. Со временем Петр I ввел наградную систему для солдат и офицеров Русской армии. Каждая награда — это произведение искусства, в который вложен символ конкретного исторического события. Фалеристы сохраняют историю Отечества».

По словам Сергея, без работы коллекционеры-фалеристы никогда не останутся, даже если награды перестанут передавать.

За всю историю России и Советского Союза было выпущено примерно 800 медалей и орденов. В Министерство обороны РФ только за последние 12 лет вышло около 150 медалей. Поэтому все забито знаками, и они, может быть, и нужны все разом, но только в другом формате. То, что сейчас происходит в зоне СВО, интересно 50 процентам населения. А должно быть интересно 99. Но ты ведь не приведешь в каждый класс бойца с передовой, чтобы он рассказал историю, — заключает коллекционер.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Медали на стендах коллекционеров

Публичные объявления о продаже медалей в интернете быстро блокируются. Поэтому удобнее продавать их лично, из рук в руки. На форуме интернет-аукциона мужчина, представившийся бойцом, сообщил корреспонденту NEWS.ru, что он готов продать медаль «За взятие Бахмута» за 70 тысяч рублей. Причина — срочно нужны деньги. Медаль не краденная, вручили на передовой. Сейчас боец находится в Иркутске. К продаже относится спокойно, ему уже написали несколько покупателей, просто деньги нужны. Но после того как боец узнает, что покупатель является представителем СМИ, он выходит из диалога. Сделка не состоялась.

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