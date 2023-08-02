Купаются в фонтанах, играют на гитарах: фото десантников в День ВДВ В Москве праздничные гуляния проходят в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Этот праздник появился в 1930 году, когда произошло первое парашютное десантирование подразделений Рабоче-Крестьянская Красная армия (РККА). Тогда под Воронежем в ходе учений Военно-воздушных сил Московского военного округа десантировали небольшую группу численностью 12 человек. Руководил высадкой Леонид Минов. Теперь чуть ли не на каждых серьезных военных учениях стали проводить десантные операции.

В Москве традиционно праздничные гуляния десантников проходят в парке Горького, где бывшие и действующие военнослужащие ВДВ встречаются с боевыми товарищами, вспоминают друзей, отдают дань памяти погибшим сослуживцам и ветеранам. Многие люди в голубых беретах играют на гитарах и купаются в фонтанах. Некоторые десантники пришли с семьями — их дети тоже одеты в полосатые майки и футболки.

Как проходят гуляния в День ВДВ в этом году — в фоторепортаже NEWS.ru из столичного парка Горького.