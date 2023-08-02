«Войска дяди Васи»: кто создал ВДВ в СССР, в чем роль генерала Маргелова 2 августа 1930 года произошло первое парашютное десантирование подразделений РККА

Фото: К. Куличенко/РИА Новости

Вооруженные Силы СССР. Воздушно-десантные войска

Многие полагают, что «войска дяди Васи» (так называют ВДВ, основателем которых считается генерал армии Василий Маргелов) были первыми в мире, кто проводил десантные операции по воздуху. Однако это не так. Ещё в 1920-х годах французы активно сбрасывали солдат в тыл противника во время подавления волнений в своих африканских колониях. Но именно в СССР такие войска определили в отдельный вид. И уже к 1941 году Союз обладал огромной армией десантников, которые должны были решать на поле боя массу задач — от диверсий в тылу врага до создания и удержания плацдарма. С чего начинались российские ВДВ — в материале NEWS.ru.

Когда и кто впервые применил авиадесант

О том, что авиацию можно применять не только для разведки, но и диверсионных акций, генералы Первой мировой войны догадались достаточно быстро. Уже 6 июня 1916 года во время русского наступления на австрийские позиции силами заброшенных по воздуху диверсантов в тылу была успешно взорвана железная дорога, по которой шло снабжение вражеских войск. Подрывников доставили на место с помощью трофейного австрийского самолета «Альбатрос».

Фактически с этого момента по всему Восточному фронту в полосе противостояния российских войск с германскими и австро-венгерскими стороны стали закидывать друг друга такими подрывниками. Но назвать это полноценными воздушно-десантными операциями вряд ли можно.

Фото: Неизвестен/Общественное достояние/wikipedia/commons Посадка десантников РККА на самолёты, зима 1941/1942 года

Это были успешные импровизации, которые проводились на самых обычных самолётах. Хотя уже к концу Первой мировой войны в штабах Антанты были готовы применять специализированные авиатранспортные машины для заброски в тыл немцам отдельных подразделений. Однако конец войны расстроил эти планы.

Авиадесант для борьбы с басмачами

О воздушных десантных операциях вспомнили очень скоро. В 1920-е годы в африканских колониях Франции одно за другим вспыхивали восстания. Перебрасывать пехоту на подавление местных выступлений проще всего было авиацией. Так что французы в какой-то момент оказались впереди планеты всей в практике применения аэромобильной пехоты.

Этот опыт тщательно изучался в СССР. Тем более в сходных с Западной Африкой климатических и ландшафтных условиях Средней Азии происходили боевые действия с басмачами. В июне 1928 года глава Среднеазиатского военного округа (САВО) Павел Дыбенко лично руководил десантной операцией против отряда Джанаид-хана. Группа из 15 человек незаметно приземлилась, разведала численность и направление движения басмачей, после чего спокойно улетела обратно, а отряд противника был перехвачен и разгромлен.

В другой раз, уже весной 1929 года, авиагруппы САВО перебросили по воздуху подразделения, пулеметы и боеприпасы в осажденный басмачами Гарм в Таджикистане. Как и в первом случае, противники РККА были разгромлены. Переброски войск по воздуху они явно не ожидали. Так что появление тяжеловооруженных бойцов в тылу посеяло панику — басмачи очень быстро побежали, и далеко не все добежали до соседнего Афганистана.

Авиадесант как тактический урок Первой мировой

СССР практиковал не парашютную выброску, а свой вариант аэромобильной пехоты. До полноценных ВДВ тут было далеко. Однако помогли два важных момента.

Фото: Кадр кинохроники/Общественное достояние/wikipedia/commons Высадка парашютного десанта с бомбардировщика ТБ-3

Во-первых, в СССР ударными темпами разрабатывалась «теория глубокой операции». Это был советский ответ выходу из тупика позиционной войны Первой мировой, главная роль в котором отводилась именно десантникам. Высадка в тылу и занятие там плацдарма или же рейд по тылам не позволяли противнику подтянуть резервы для стабилизации фронта, который прорывался танками с поддержкой авиации.

Во-вторых, тотальная милитаризация советской молодежи. После военной тревоги 1927 года и начала свертывания НЭП в 1928–1929 годах СССР полноценно готовился к предстоящей войне. С кем воевать, было понятно: руководство Союза ориентировало всех на борьбу с фашизмом. Молодежным (ВЛКСМ) и военизированным (ДОСААФ) организациям предстояло массово охватить подростков и молодых людей военным образованием.

Массовая подготовка парашютистов в СССР

Фронт работ был просто огромным. В той же РСФСР до 40% жителей были в возрасте от 10 до 29 лет. Как в 1935 году писал Сталину глава ВЛКСМ Косарев, «Геринг хочет иметь в Германии 40 тыс. летчиков. Мы должны подготовить гораздо больше и лучшего качества». Поэтому подготовка парашютистов, планеристов, снайперов и стрелков, пилотов авиации и разведчиков приняла массовый характер. К 1936 году было подготовлено более 6 тысяч пилотов авиации и более 50 тысяч пилотов планеров. Плюс — более одного миллиона «ворошиловских стрелков».

Парашютный спорт стал всеобщим увлечением. В том же 1935 году на базе разнообразных комсомольских военно-спортивных обществ было подготовлено более 18 тысяч парашютистов. Типичным явлением стали прыжки с высоты пяти и более километров без кислородного баллона. Рекорды следовали один за другим. В 1934 году было даже учреждено звание «Мастер парашютного спорта СССР». С 1935 года начинаются массовые награждения. В первых рядах оказались как раз одни из зачинателей ВДВ — Леонид Минов и Яков Мошковский.

В данном случае советское руководство поступило в своем духе: под новые и перспективные войска немедленно создавали базу резервистов.

Что за день стал днем рождения ВДВ

Днем рождения ВДВ считается парашютная выброска 2 августа 1930 года. Тогда под Воронежем в ходе учений Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа десантировали небольшую группу численностью 12 человек. Руководил высадкой Леонид Минов. Успешная операция привела к тому, что теперь чуть ли не на каждых серьёзных военных учениях стали проводить десантные операции.

Уже 30 сентября 1930 года Ленинградский военный округ высадил посадочный десант из 155 красноармейцев, зато с 20 автомобилями, 20 мотоциклами и 10 безоткатными орудиями системы Курчевского. И в том же округе к июню 1931 года была создана первая специализированная парашютно-десантная часть.

Фото: Ministry of Defense of Russia/wikipedia/commons

Но самыми известными десантными выбросами довоенного периода стали учения Киевского военного округа 1935 года и учения Московского и Белорусского военных округов (БВО) в 1936 году. С формальной точки зрения там все было великолепно. Тысячи десантников, часто с оружием в руках, высаживались в тылу врага, с ходу занимали плацдарм и удерживали его до подхода основных сил. Тем самым теория «глубинных операций» торжествовала.

В реальности все было совсем не так радужно. Абсолютно все учения с десантированием были заранее расписаны по минутам. Никаких случайностей: подразделения заранее знали, кто и когда выиграет, кто и как будет действовать. Никакой импровизации — всё строго по плану. Нарком обороны Климент Ворошилов, разбирая впоследствии результаты учений, назвал их всех «откровенным очковтирательством». Что самое плохое, на учениях присутствовали итальянские, французские и английские наблюдатели.

Как позже заявит по этому поводу сам Ворошилов: «Произвела скверное впечатление бросающаяся в глаза на каждом шагу старательная до пунктуальности подготовка маневров. Получалось впечатление, что все делается по заученному, вернее, зазубренному уроку, очень мало инициативы, чересчур пунктуальная выдержка частей».

Отрицательные впечатления у иностранцев дополнялись и специфическим отношением вышестоящего военного начальства к армейским подразделениям военных округов.

«Гостей ради мы заставили т. Уборевича [командующий войсками БВО] выбросить десант совсем не там, где следовало бы, и не так, как нужно было бы. И все только для того, чтобы товар лицом показать, мало считаясь с поучительностью этих действий для войск», — писал позже нарком.

Показуха привела к тому, что у иностранных наблюдателей сложилось впечатление слабой готовности РККА. А сам Ворошилов вполне откровенно говорил, разбирая учения, что те же десантники показали слабую тактическую выучку. Что только подчёркивалось такими вещами, как парашютное десантирование на неподавленную оборону противника в условиях работающей ПВО и без какого-либо прикрытия с воздуха.

Воздушный десант в годы ВОВ

Тем не менее от авиадесанта никто не собирался отказываться. Его продолжали реформировать. Численность таких подразделений также росла. К весне 1941 года ВДВ были сведены в пять воздушно-десантных корпусов, каждый из которых номинально насчитывал более 10 тысяч человек личного состава. На вооружении корпусов стояли легкие танки, бронеавтомобили, пушки и гаубицы. Были свои средства ПВО и авиаприкрытия.

Фото: soldat.narod.ru/.wikimedia.org Керченский десант, 1941 год

Однако полностью они так и не были укомплектованы. К тому же все они располагались на территориях западных округов и с первых часов войны были втянуты в бои в роли легкой пехоты. Простой пример: 3-й воздушно-десантный корпус был уже в ноябре 1941 года переформирован 87-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

И так на протяжении всей Великой Отечественной войны. ВДВ преобразовывались в бригады, переформировывались в дивизии, становились армиями и корпусами. Но в конечном итоге практически всегда переформировывались в стрелковые дивизии. Потому что все три крупные воздушно-десантные операции, которые РККА проведет в 1941–1943 годах — Вяземская, Демянская, Днепровская, закончатся неудачами и большими потерями.

Тем не менее советское руководство не потеряет интереса к десантникам. Уже после 1945 года на фоне холодной войны прорыв на всю глубину боевых порядков врага, захват тыловых аэродромов и стратегической инфраструктуры противника приобретёт важное значение в глазах военного командования Союза.

Генерал Маргелов и появление настоящих ВДВ

Эпоха, когда ВДВ стали элитой Советской армии, связана с одним конкретным человеком — Василием Маргеловым. Настоящая его фамилия — Маркелов, но при записи в партбилете ошиблись с одной буквой.

Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/wikipedia/commons Василий Филиппович Маргелов

Интересно отметить, что свою службу в армии Маргелов начинал не в десанте, а в стрелковых дивизиях. Более того, и в польский поход РККА в 1939 году, и в Зимнюю, и в Великую Отечественную войну Маргелов ни разу не командовал парашютно-десантными подразделениями. Зато у него был опыт успешного командования лыжными подразделениями морской пехоты.

Он принимал участие в форсировании Днепра в 1943 году. И настолько успешно руководил своими частями, включая гвардейскую дивизию, что не только получил звание Героя Советского Союза и был не раз упомянут в благодарственных приказах верховного главнокомандующего, но и командовал батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта на Параде Победы.

В ВДВ Маргелов оказался в 1948 году после окончания Высшей военной академии имени Ворошилова. С этого момента и вплоть до своего перевода в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР генерал практически постоянно будет заниматься только одним — модернизацией и совершенствованием ВДВ. В 1954–1959 и 1961–1979 годах он был главнокомандующим ВДВ СССР.

При Маргелове десантники не только получали новейшие вооружения, усиливавшие их мобильность. Десантники хорошо себя показали в целом ряде военных операций. В то время, когда ими командовал Маргелов, самой крупной была операция «Дунай», когда в 1968 году СССР быстро ввел войска в Чехословакию. На ВДВ тогда легла задача быстрого захвата стратегически важных аэропортов в Праге и Брно. Что и было ими выполнено.

Десантники же участвовали в окружении здания, где заседал ЦК чехословацкой Компартии, и последующем аресте всех, кто принадлежал высшему руководству страны. Собственно, после захвата аэропортов 21 августа 1968 года и началась массовая переброска советских войск под Прагу. Быстрота и успех вторжения войск стран Варшавского договора были обеспечены успешными действиями десантников в первые часы.

Конечно же, такой успех поднял престиж ВДВ на недосягаемую высоту. Впрочем, Маргелов — это не только техника и успешные операции десантников. Это и голубой берет, который он лично одобрил. Это и требование носить тельняшку, но голубого, а не синего цвета. Ходит исторический анекдот, что это как раз в честь тех самых морпехов, которыми Маргелов командовал в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Умер генерал Василий Маргелов 4 марта 1990 года. Однако сделанное им для ВДВ оказалось настолько значимо, что неформально аббревиатура расшифровывают как «войска дяди Васи».



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