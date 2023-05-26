ВДВ России отразили атаки ВСУ на Артемовском направлении Минобороны: ВДВ отражают все атаки украинской армии на южном фланге Артемовского направления

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Подразделения ВДВ на Артемовском направлении последовательно отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны России. На опубликованных кадрах видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по украинским военным в сторону лесопосадки.

Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артемовского направления. Десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, — говорится в сообщении ведомства.

ВС РФ смогли выявить группу пехоты около 15 человек, которые передвигались на двух бронемашинах.

Ранее были опубликованы кадры разрушений в городе Артемовске. На них видно железную дорогу, разрушенные дома, храм, колесо обозрения и разбитую бронетехнику.

26 мая сообщалось, что российские пограничники сбили беспилотник с взрывчаткой из автомата около села Стратива в Брянской области. Вечером два БПЛА поочередно сбросили неустановленную взрывчатку в поле. Минобороны России не подтверждало данную информацию.