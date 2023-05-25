Коптер облетел Артемовск и показал разрушительные последствия боев

Военный корреспондент при помощи дроны с высоты птичьего полета запечатлел Артемовск, за который несколько месяцев велись ожесточенные бои, видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах с коптера видно, что город полностью разрушен, подавляющее большинство домов обрушены и сожжены. На видео также попала городская церковь, ее купола и крыша также повреждены.

Кроме того, в городе, судя по кадрам, не осталось ни одного живого дерева, где-то они повалены, другие же деревья превратились в сухостой.

В ряде кварталов можно заметить разбитую бронетехнику. Пролетая под мостом, коптер фиксирует наполовину заваленный на бок танк.

Российские силы объявили 20 мая о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с заявлением о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска после взятия города. На кадрах связанный с ЧВК российский предприниматель Евгений Пригожин прощается с группами бойцов, которые покидают позиции, чтобы передать их Минобороны.