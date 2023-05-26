Baza: брянские пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что 25 мая пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. По данным канала, два БПЛА поочередно сбросили взрывчатку в поле. Никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Baza отмечает, что вскоре после атаки двух дронов прилетел еще один беспилотник, который нес заряд от РПГ. Его сбили из стрелкового оружия, а боеприпас утилизировали. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА атаковал здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. По сведения канала, беспилотник сбросил на него два взрывных устройства. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. По его словам, люди не пострадали, один легковой автомобиль получил повреждения.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил о перехвате системой ПВО беспилотника на подлете к Белгороду. По информации канала, до этого один БПЛА был перехвачен в небе над поселком Красная Яруга. Минобороны России не комментировало эту информацию.