В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на дорогу Губернатор Белгородской области: БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. По его словам, на текущий момент пострадавших нет, но легковой автомобиль получил повреждения.

В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля, — заявил Гладков.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента. Дополнительная информация пока не предоставляется.

Ранее Гладков во время прямой линии с жителями регионов заявил, что у него остались вопросы к Министерству обороны РФ после нападения украинских диверсантов. Таким образом он отреагировал на вопрос одного из местных жителей о «дырявой границе».

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.