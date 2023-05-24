Baza: беспилотник атаковал молодежный центр под Белгородом Baza: БПЛА скинул два взрывных устройства на Центр молодежных инициатив в Белгородской области

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Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник сбросил два взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации Baza, атака дрона произошла в ночь на 24 мая. Канал пишет, что в результате взрыва были повреждены остекление и фасад здания, а также два автомобиля. При этом никто не пострадал.

Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывное устройство было сброшено с беспилотника в 4 часа утра. Согласно данным канала, в результате атаки в Борисовке были повреждены три автомобиля, припаркованные рядом с Центром молодежных инициатив.

24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, по предварительным данным, никто не пострадал, одна машина получила повреждение. Перед этим, 23 мая, глава региона докладывал об атаке БПЛА в Грайвороне, где бомбы были сброшены с дронов на два частных дома, которые в результате загорелись, но обошлось без пострадавших. В тот же день атака БПЛА произошла в Борисовке, где летательный аппарат скинул взрывное устройство на административное здание.