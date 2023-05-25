Mash: дрон-камикадзе сбит на подлете к Белгороду

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что российская система ПВО сбила дрон-камикадзе, который подлетал к Белгороду. По информации канала, до этого один беспилотный летательный аппарат был перехвачен в небе над поселком Красная Яруга. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Mash сообщает, что на местах падения беспилотников работают оперативные службы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отбили атаку дронов. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают следить за ситуацией.

Вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны России не подтвердило данную информацию.