День ВДВ в 2023 году: кто и как будет отмечать этот праздник Расскажем, откуда пошла традиция отмечать день десантника и что принято делать в этот день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День ВДВ: история праздника

Ежегодно десантники в синих беретах и бело-голубых майках собираются в парках, купаются в фонтанах и ездят по городу с флагами с надписью «Никто кроме нас». Сегодня расскажем, как появилась традиция отмечать этот праздник и как пройдет День ВДВ-2023.

День ВДВ: история появления праздника

История праздника День ВДВ началась в 1930 году. Во время маневров на воронежском полигоне 12 военнослужащих десантировались с самолета для выполнения боевой задачи. Ранее в СССР уже разрабатывалась идея перебрасывать солдат на самолетах, но она казалась трудновыполнимой: предполагалось, что авиация должна была приземляться в тылу противника, чтобы спустить военных и технику. Обратно они должны были улетать тем же способом.

В то время парашюты не рассматривались как часть тактического снаряжения, они были только способом эвакуации для пилотов в экстренной ситуации. Но в 1928 году все начало меняться. На совещании высших военных чинов было принято решение: как можно быстрее сформировать парашютный десант. Летчика Леонида Минова отправили на обучение в Штаты, чтобы узнать, как американцы готовят военных летчиков, и освоить правила парашютизма. Леонид получил в США диплом парашютиста, стал первым инструктором в СССР и создал систему занятий для военнослужащих.

Именно Минов подготовил 12 человек, которые в 1930-м успешно высадились на полигоне. Эти учения показали, что «крылатая пехота» может решить большое количество военных задач. Во-первых, можно было высадиться практически в любую точку территории противника. Во-вторых, быстро перебросить туда не только подразделение целиком, но и военную технику.

Разработка проекта заняла два года, и в 1932-м в СССР появились первые десантные части. А на следующий год они функционировали по всему Союзу. К началу Великой Отечественной войны личный состав всех десантных подразделений страны насчитывал 50 тысяч человек. До 1946 года десантники относились к военно-воздушным силам, позже ими начал руководить министр обороны. Тогда «голубые береты» все еще считались частью сухопутных войск.

Фото: МО РФ День ВДВ - 2023

«ВДВ» иногда расшифровывается как «Войска дяди Васи», и имя это появилось неслучайно. Василий Маргелов — разведчик, сотрудник КГБ, генерал-полковник — командовал десантниками в 1954-1959 и в 1961-1979 годах. Благодаря ему военные стали десантироваться из самолетов сразу в боевых машинах и начали носить не малиновый, а синий берет.

День ВДВ: какого числа отмечают праздник

Впервые в истории день ВДВ массово отпраздновали в 1991 году, когда «небесная пехота» стала самостоятельным родом войск. На 2 августа выбор пал не случайно: именно в этот день в 1930 году состоялось первое десантирование в истории СССР.

Только в 2006 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Дата статичная, не переносится на выходные, но и нерабочим днем не является.

Традиции дня ВДВ: что принято делать

В День ВДВ десантники собираются в парках и скверах городов с самого утра. Автомобили украшены флагами с символикой, из их окон слышна патриотическая музыка. Стандартная программа начинается со встречи сослуживцев, потом они возлагают цветы к памятнику павшим солдатам, едут колонной по городу, устраивают концерты. Поедание арбузов также стало обычаем в День ВДВ, но это неудивительно: как раз в августе начинается их сезон.

По поводу купания в фонтанах все не так однозначно. Откуда пошла эта тенденция, неизвестно, есть только несколько предположений. Первое: в воде отражается небо, а десантники хотят быть к нему ближе. Поэтому им так хочется окунуться в фонтан. Второе: в эту же дату православные отмечают Ильин день. Согласно народным поверьям, после 2 августа вода начинает остывать, и купаться уже нельзя. Так что погружение в фонтан — попытка окунуться в последний раз летом. Третье: десантники считают Илию своим покровителем — он расчищает небо и защищает от неудачных прыжков. Купание в этот день — своеобразный ритуал на удачу.

В Москве День ВДВ-2023 пройдет по стандартной программе. Традиционными местами, где встречаются бывшие сослуживцы, считаются Парк Горького, Поклонная гора и ВДНХ. В этот день десантники устраивают показательные выступления, проводят парады и концерты. На ВДНХ выставляют военную технику, там же проводят мастер-классы по боевым искусствам и интересные мероприятия для детей.

В Санкт-Петербурге День ВДВ-2023 будут отмечать в сквере имени Маргелова, где пройдет шествие и траурный митинг. Затем десантники отнесут букеты и венки к мемориалу на Марсовом поле. В городе планируются различные патриотические мероприятия. Традиционно в этот день Минобороны награждает особо отличившихся десантников.

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