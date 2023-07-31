Необычная боевая машина российских десантников в зоне СВО попала на видео Бойцы ВДВ атаковали позиции ВСУ в Херсонской области на багги с ПТРК «Корнет»

Фото: МО РФ

Российские десантники атаковали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины в Херсонской области на багги с противотанковым ракетным комплексом «Корнет». На видео с Telegram-канала Zvezdanews можно увидеть работу бойцов ВДВ в районе Антоновского моста.

По информации канала, наблюдательный пункт противника обнаружила разведка. После этого десантники подобрались к объекту на мобильном багги и выпустили ракету по расположениям ВСУ.

На кадрах из зоны боевых действий показано, как по мосту движется небольшой автомобиль с установленным на нем ПТРК. Затем багги останавливается, и оператор противотанкового комплекса выпускает ракету в сторону здания, где окопался противник.

Ранее стало известно, что в зоне СВО прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапфир». Система предназначена для защиты объектов от всех типов БПЛА.

При обнаружении цели аппарат автоматически классифицирует ее в зависимости от степени опасности для охраняемого объекта, после чего подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы дрона. Дальность гарантированного обнаружения цели составляет 30 километров, противодействие осуществляется за пять километров и ближе. Также «Сапфир» может подавлять наземные станции управления БПЛА.