ВДВ проводят учения на Запорожском направлении Инструкторы элитных подразделений ВДВ проводят учения с мобилизованными в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

На Запорожском направлении инструкторы элитных подразделений Воздушно-десантных войск РФ проводят усиленную подготовку мобилизованных граждан. Как сообщает корреспондент РИА Новости, военные обучатся тактическому передвижению в парах и тройках, отрабатывают различные сценарии, включая штурм помещений, уничтожение бронированной техники и эвакуацию раненых.

Занятиями руководят инструкторы, бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции. По словам инструктора, подготовка усиленная и интенсивная, — передает агентство слова корреспондента.

Также продолжается подготовка разведывательных групп из числа мобилизованных бойцов. Их обучают перемещению по лесистой местности и другим особенностям службы.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что продвижение российский военных в Артемовске (Бахмуте) идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали там около 500 линий обороны.