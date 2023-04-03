ВДВ впервые в истории получили «Солнцепеки» для применения в зоне СВО Минобороны: ВДВ впервые в истории получили ТОС-1А «Солнцепеки» для применения в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые в истории Воздушно-десантные войска получат тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые будут использованы в рамках спецоперации на Украине, сообщает Министерство обороны. Передача тяжёлых огнемётных систем прошла в Саратовской области.

Полковник Алексей Гончаров, начальник службы РХБЗ ВДВ, подчеркнул, что данное оружие «не имеет равных в западных арсеналах» и «наводит панику на врагов». Он выразил уверенность в том, что его применение способствует достижению победы.

По его словам, «Солнцепек» показал высокую эффективность при уничтожении укрепленных позиций противника во время спецоперации. Ведение огня происходит с помощью современных систем топогеодезической привязки, что делает невозможным укрытие от атак даже в окопах. Экипажи, отправляющиеся в зону спецоперации, продемонстрировали готовность к выполнению боевых задач.

ТОС-1А «Солнцепек» был разработан на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году и предназначен для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и личного состава противника на расстоянии до 6 километров.

Ранее огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении. ТОС-1А работала совместно с БМ-21 «Град» для поражения огневых точек и мест дислокации противника. Благодаря применению различных типов снарядов удается наиболее плотно накрыть позиции украинской армии.