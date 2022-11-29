Майор ВДВ рассказал, как раненые десантники проявили героизм в спецоперации Майор ВДВ Черняков: десантники даже ранеными выполняли задачи в начале спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Майор ВДВ Денис Черняков заявил, что в начале спецоперации российские десантники даже ранеными продолжали выполнять задачи в ходе одного из эпизодов. По его словам, они проявили героизм во время артиллерийского обстрела, сообщает РИА Новости.

Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения, сразу же оказывалась первая медицинская помощь — эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу, — рассказал офицер.

Черняков добавил, что, когда десантники удерживали стратегический объект, они сами подвозили боекомплект на трофейном автомобиле противника. Это было на второй день спецоперации, пояснил майор. Он уточнил, что вместе со своим другом захватил автомобиль, и на нем подвозили боеприпасы к объекту. Также они эвакуировали раненых, хотя продолжался обстрел объекта из миномета, подчеркнул Черняков.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в тыловую зону спецоперации убыли более 400 мобилизованных десантников. Они прошли подготовку и боевое слаживание в Ульяновской области. Они будут выполнять задачи в первых и вторых эшелонах обороны.