В зону СВО из Ульяновска отправили более 400 мобилизованных десантников Минобороны: в зону спецоперации убыли более 400 мобилизованных десантников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ заявило, что в тыловую зону спецоперации убыли более 400 мобилизованных десантников. Они прошли подготовку и боевое слаживание в Ульяновской области, сообщает РИА Новости.

Более 400 мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области, убыли железнодорожным транспортом в тыловую зону специальной военной операции, — цитирует агентство военное ведомство.

Десантникам предстоит пройти боевое слаживание в составе более крупных подразделений. Затем они будут выполнять задачи в первых и вторых эшелонах обороны.

В Минобороны уточнили, что обеспечили военнослужащих всесезонным комплектом полевого обмундирования, а также средствами бронезащиты и химзащиты. Все мобилизованные получили денежное довольствие и соцвыплату, которая установлена указом президента России, добавили в военном ведомстве.

Ранее глава группы военных советников в зоне спецоперации «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. Экс-глава Роскосмоса заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.