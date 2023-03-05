МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали «Известиям», что артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими военными. В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ используют самоходные орудия 2С9 «Нона» калибром 120 мм для уничтожения живой силы и боевой техники противника. В министерстве добавили, что российские экипажи постоянно меняют дислокацию для дезориентации ВСУ.

Выдают в основном по две цели, бывает, сразу по три. То есть одновременно работаем по трем направлениям, — рассказал изданию командир батареи с позывным Ангара.

Отмечается, что на пути движения группировки войск «Центр» оказались укрепления украинских военных. Российские разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, а затем прицельным ударом позиции ВСУ были уничтожены.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.