Что такое Сувалкский коридор, куда выдвинулись бойцы ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. Что собой представляет данный коридор и почему о нем так часто говорят в НАТО?

«Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, чтобы дестабилизировать ее. Вероятно, они попытаются проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегалов, и это создает дополнительные риски», — заявил Моравецкий.

Польский лидер вновь обвинил Белоруссию, заявив, что Минск продолжает отправлять на Запад мигрантов с целью парализовать польские пограничные войска. По его словам, переброска бойцов ЧВК «Вагнер» стала еще одним элементом этой кампании по дестабилизации границы.

Также он подчеркнул, что в этом году мигранты, «выдвинутые в Польшу» якобы президентом Белоруссии Александром Лукашенко, совершили около 16 000 попыток нелегального пересечения границы.

Что такое Сувалкский коридор

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор между Белоруссией и Калининградской областью России длиной около 100 километров, расположен на участке границы Польши и Литвы.

По мнению члена Коллегии военных экспертов Сергея Белоусова, данную тему часто поднимают не в России, а именно в НАТО, полагая, что эта территория может стать зоной обострения отношений Москвы и Альянса.

«Американцы называют Сувалкский коридор ахиллесовой пятой НАТО и местом, где Россия может начать противостояние с Альянсом. Предположение, на первый взгляд, достаточно логичное. Ведь в случае блокады российской Калининградской области потребуется прямое наземное сообщение с материковой Россией. И этот коридор, названный по расположенному на нем польскому городу Сувалки, видится в натовских прогнозах прямой дорогой для российских войск в Калининград», — пояснил Белоусов в беседе с изданием «Газета.Ru».

Мнение российских и белорусских экспертов

Писатель и военный эксперт Алексей Суконкин считает, что ЧВК «Вагнер» не будет нападать на Польшу, так как плотность населения и застроек в приграничных районах Польши достаточно высокая. Также существует языковой барьер, который будет одной из преград для выполнения подобного задания.

«Я бы предположил, что Польшу они постараются обойти, но в Белоруссии сидеть они тоже не будут. То, что можно от них ожидать, это, скорее всего, работа во благо России, а значит, создание Сувалкского коридора до Калининграда», — заявил эксперт изданию Pravda.ru

Белорусский политолог Алексей Дзермант уверен, что подобные заявления делаются для того, чтобы привлечь внимание и получить дополнительное финансирование от Соединенных Штатов Америки. По его словам, армия Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» не собираются нападать на Польшу, сообщает МК.RU

«Конечно, они также хотят показать своим патронам в Вашингтоне, что им нужно давать больше денег из-за появления якобы такой угрозы из Белоруссии. Но это уже предмет политической торговли, нежели каких-то реальных военных приготовлений для чего-то подобного», — отметил Дзермант.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Реакция польских СМИ

Польское издание wybrorcza.pl опубликовало материал, где говорится о том, что премьер-министр Польши испугался 100 российских наемников.

«В случае с Группой „Вагнер“, базирующейся в Белоруссии, Моравецкий действует необдуманно и безответственно. Он ездит по Польше, рассказывая о „вагнерах“ направо и налево. Он не скрывает, что 38-миллионная Польша боится 100 наемников, отправленных в Гродненскую область, граничащую с Польшей, на учения с белорусской армией», — говорится в материале wybrorcza.pl.



Журналисты также выразили мнение, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин «смеется» над Варшавой, так как «ему было достаточно отправить всего несколько наемников, чтобы лидер правительства пятой по величине страны ЕС „впал в панику“».

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