Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Белоруссии. По его словам, это шаг к дальнейшему «гибридному нападению» на Польшу, передает польская радиостанция RMF24.
Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы «Вагнер» двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Белоруссии, — сказал Моравецкий на пресс-конференции в ходе визита на завод бронетехники в Гливице.
Глава польского правительства предположил, что «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.
Ранее замминистра внутренних дел Литвы страны Арнольдас Абромавичюс заявил, что страна вместе с Польшей рассматривают возможность совместного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов с участием размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, 27 июля делегация Варшавы уже посетила границу с Белоруссией для оценки угроз.
До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах формирования саперного батальона, который будет размещен в Сувалкском коридоре на границе с Литвой.