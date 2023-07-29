Моравецкий: более 100 бойцов «Вагнера» выдвинулись к Сувалкскому коридору

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Белоруссии. По его словам, это шаг к дальнейшему «гибридному нападению» на Польшу, передает польская радиостанция RMF24.

Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы «Вагнер» двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Белоруссии, — сказал Моравецкий на пресс-конференции в ходе визита на завод бронетехники в Гливице.

Глава польского правительства предположил, что «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.

Ранее замминистра внутренних дел Литвы страны Арнольдас Абромавичюс заявил, что страна вместе с Польшей рассматривают возможность совместного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов с участием размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, 27 июля делегация Варшавы уже посетила границу с Белоруссией для оценки угроз.

До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах формирования саперного батальона, который будет размещен в Сувалкском коридоре на границе с Литвой.