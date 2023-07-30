Появились подробности совместных маневров ЧВК «Вагнер» и ВС Белоруссии БелТА: инструкторы «Вагнера» начали работать с механизированными бригадами ВС Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Механизированные бригады Вооруженных сил Белоруссии приступили к совместным маневрам с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает БелТА. Белорусские военнослужащие отметили, что реальный боевой опыт, который бойцы ЧВК «Вагнер» получили во время спецоперации на Украине, внес значительные коррективы в военные учения. Упор делается на боевых действиях в современных условиях, отрабатывается активная оборона и «вопросы обеспечения живучести» с учетом активного применения беспилотной авиации.

Представители ЧВК посмотрели на работу наших подразделений и немного ее скорректировали. Бойцы «Вагнера» заявили, что мы двигались в правильном направлении, но нужно внести небольшие изменения, — рассказал один военный.

По его словам, тренировка выдалась очень тяжелой: бойцы преодолели большое расстояние и сразу же приступили к отработке наступления. Он уточнил, что сначала войска передвигались на БМП, после чего военные спешились и начали движение через лесной массив и болота.

Другой солдат рассказал о колоссальном опыте, приобретенном по завершении тренировочного дня. Он рассказал, что инструкторы «Вагнера» создавали минные поля и делали растяжки, а белорусским военным была поставлена задача обнаружить ловушки и либо обезвредить их, либо как минимум не попасться.

Раньше мы больше занимались оборонительными действиями и наступлением на открытых площадках. А сейчас мы вели наступление по болотистой местности, лесам. И двигались пешком, а не на технике, — резюмировал боец ВС РБ.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в Минобороны Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.