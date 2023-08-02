В ночь на 1 августа украинские БПЛА повторно атаковали деловой центр «Москва-Сити». Дрон попал в ту же башню, что и 30 июля. В результате взрыва повреждения получили несколько этажей, здание было эвакуировано. Корреспондент NEWS.ru побывал рядом с местом атаки и узнал, что говорят очевидцы взрыва и жители «Москва-Сити», уходят ли сотрудники расположенных в башнях компаний на удаленку и какие инструкции появились в связи с атакой дронов.
«Проснулся от взрыва»
Высокие стеклянные башни «Москва-Сити» опять огорожены сигнальной лентой. Еще пару таких прилетов — и «Москва-Сити» можно будет переименовать в «Беспилотник-Сити». На асфальте валяются куски стекла, вход в «IQ-башню» охраняется сотрудниками полиции. Внизу на скамейках сидят офисные работники, которых эвакуировали из здания. Слегка недовольные и растерянные, они посматривают наверх на черную от прилета дрона дыру.
Я проснулся от взрыва, — рассказывает руководитель одной из фирм в «Москва-Сити» и жилец апартаментов. — Попил воды и лег спать. [Спецоперация] идет полтора года, я понимаю, что произошло. Информационный удар состоялся — в лифте все это обсуждают. Но это как теракт в метро — никто же потом в метро не отказался ездить.
«Вот мы сейчас обсуждаем инструктаж по безопасности в нашем коллективе, план эвакуации, какие-то базовые меры. Если видишь у окна подлет, то от окна отходить», — делится мужчина.
Первые сообщения о дронах в небе появились 1 августа рано утром, их заметили жители в подмосковных городах Одинцово и Наро-Фоминск. Звуки взрывов слышали примерно за час до этих сообщений. Повторную атаку дронов подтвердили Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в „Москва-Сити“, что и в прошлый раз», — сообщил градоначальник. К предыдущим повреждениям добавился разрушенный фасад на 21-м этаже, площадь разрушенного остекления составила 150 квадратных метров.
Мы работаем в другой башне на минус первом этаже, в подвале. У нас свое бомбоубежище! — шутя отвечает работница кофейни Prime. — Если завалит, то завалит. Эта атака для того, чтобы доказать, что мы в зоне досягаемости, что все места уязвимы. Меня это не пугает. Я бы уже с удовольствием перешла на удаленку, только общепит на удаленке не работает.
По лицам эвакуированных работников видно, что они слегка нервничают, но стараются не подавать вида.
«Здесь невозможно защитить от беспилотника, потому что навигация не работает, — полагает одна из женщин. — Радары здесь не работают, использовать радиочастотный уловитель тоже нельзя, тут зона экранирования, вы посмотрите, одно стекло, бетон, железо. Тут даже сотовая связь не работает. Кто-то наверняка рядом находится и корректирует».
«Страшно. Я думаю, это только начало»
Сотрудница банка Оксана работает прямо напротив башни, в которую прилетел беспилотник.
«Страшно. Я думаю, это только начало. Будет продолжаться по нарастающей. От работы нас не освободили. Может быть, семьям лучше не приходить сюда и не гулять, приходить только по работе. На самолете я уже, наверное, не полечу, только на поезде. На самолете страшнее».
Рядом стоит работник парковки при «IQ-башне» и тоже ждет распоряжений от начальства.
Я сам из Белгородской области, родные из Шебекино, живут рядом с зоной боевых действий, так что все это мне знакомо, — объясняет мужчина. — То, что распускают слухи, что нам нужно бояться и где-то прятаться, это все туфта. Я за этими событиями наблюдаю с 2014 года, и то, что все дойдет до этого момента, было очевидно.
«Я работаю в этой башне. Было бы страшно — меня бы тут не было. Какие меры нужно принимать? Это не у меня должны быть об этом мысли, а у Минобороны. Они должны об этом думать», — говорит другой мужчина.
Что сказали в мире о второй атаке БПЛА на «Москва-Сити»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после атаки БПЛА заявил, что Россию ждет «еще больше дронов». По его словам, боевые действия «скоро окончательно переместятся на территорию РФ».
В ООН критически высказались по поводу очередной атаки БПЛА и призвали прекратить подобные действия. «У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — высказался заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
«Пару „Тополь-М“ — и всё»
На первый взгляд, атака беспилотников не повлияла на ритм жизни в деловом центре. Кто-то даже специально едет с другого конца Москвы, чтобы посмотреть на место взрыва и опубликовать фото в соцсетях. В зоне боевых действий за такое обычно дают по шапке. Но где Москва, а где зона боевых действий. Во всяком случае пока.
Рядом с поврежденной «IQ-башней» доставщик еды что-то высматривает в телефоне. Отказавшись от комментария, он спрашивает, что случилось. И когда ему объясняют, что сюда прилетел беспилотник, он удивленно поднимает брови вверх, а затем присоединяется к толпе, которая смотрит на небоскреб. Отсюда кажется, что ремонтная бригада достраивает новый пролет, а не исправляет то, что сотворила ударная волна.
Мне не страшно идти на работу даже после второго прилета, — объясняет Иван, который отвечает за техническое обслуживание здания. — Волков бояться — в лес не ходить. За беспилотниками невозможно уследить системе ПВО. Хватит уже этой свистопляски. Пару «Тополь-М» — и всё. А что? По нам стреляет, прилетает, а мы сидим, ждем чего-то.
«Волна аж по ушам дала»
Главная разница между первой и второй атаками беспилотников на «Москва-Сити» в том, что первая произошла в выходной день. Появилась угроза, что повторные атаки могут произойти в рабочее время, когда офисные сотрудники находятся на смене, а улицы в деловом центре очень оживленные.
Страх — это чувство, а мы бесчувственные, — комментирует атаку молодой парень Амаль из Дагестана, который стал очевидцем взрыва. — Мы как раз обсуждали вчерашний взрыв, и буквально через пять минут взрыв, грохот, увидели, что летят осколки. И такую маленькую вспышку. Нам было не горячо и не холодно. Главное, что все живы. Это стекло, железо, все можно починить, а жизнь не вернуть.
«Звук был глухой, и волна была сильная. Она аж по ушам дала. Говорят, нет пострадавших», — добавляет его друг.
Что изменилось в «Москва-Сити» после атаки дронов
В агентстве недвижимости Skyline NEWS.ru сообщили, что россияне стали отказываться от аренды помещений и приобретения апартаментов в «Москва-Сити» после двух попыток атак беспилотников. Раньше такого количества отказов никогда не фиксировали.
«Много испуганных клиентов. Одни взяли паузу, другие полностью отказались от „Москва-Сити“. После первого удара еще не было такого процента отказов. После второго все опасаются, что будут дальше попадать в башни. Также отказались от покупки апартаментов несколько человек», — поделились в риелторском агентстве.
Риелтор Антон Черников заявил в комментарии NEWS.ru, что часть офисных сотрудников «IQ-башни» после атаки беспилотников была переведена работодателями на удаленку. Договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.
Козлы. Вот иду и всегда смотрю, чтобы закрыть своих детей, — объясняет Андрей, приехавший в Москву погулять с семьей. — Что делать? Кто косо посмотрел — расстрелять. Кто плохо сказал про спецоперацию — расстрелять. Ну расстрелять не дадут, а на рудники надо, лет на 25. Я думаю, надо даже датчики всем поставить: только подумал, и сразу — раз! А как иначе? А по-другому никак.
К обеду ряды очевидцев взрыва постепенно редеют, кого-то наконец пускают в здание, другие уезжают домой. Вдруг в толпе появляется парень в яркой жилетке и с табличкой «Самая высокая смотровая площадка. Выше только любовь». Взрывы бизнесу не помеха. Несмотря на взрывы, в «Москва-Сити» уже вводят платные экскурсии на смотровую площадку.
На вопрос, можно ли будет посмотреть с крыши на очередную атаку БПЛА, он отвечает: «Всё безопасно. Никаких угроз нет. Иначе бы площадки закрыли, а так они открыты, и мне нужно работать. Я тут работаю с 12 часов. Мне не страшно, я и вчера работал, и позавчера — всё нормально».
Читайте также:
Арендаторы апартаментов в «Москва-Сити» начали съезжать после атак БПЛА
Атаки БПЛА на «Москва-Сити»: почему дроны бьют в одну башню
«Расхерачить всех к чертям»: что говорят жильцы «Москва-Сити» после взрыва
В Госдуме нашли недорогой способ защитить Москву от беспилотников
Фото последствий нового удара БПЛА по «Москва-Сити»: что разрушил дрон ВСУ