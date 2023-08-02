«У нас свое бомбоубежище»: что происходит в «Москва-Сити» после атак БПЛА Репортаж NEWS.ru с места очередного взрыва в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 1 августа украинские БПЛА повторно атаковали деловой центр «Москва-Сити». Дрон попал в ту же башню, что и 30 июля. В результате взрыва повреждения получили несколько этажей, здание было эвакуировано. Корреспондент NEWS.ru побывал рядом с местом атаки и узнал, что говорят очевидцы взрыва и жители «Москва-Сити», уходят ли сотрудники расположенных в башнях компаний на удаленку и какие инструкции появились в связи с атакой дронов.

«Проснулся от взрыва»

Высокие стеклянные башни «Москва-Сити» опять огорожены сигнальной лентой. Еще пару таких прилетов — и «Москва-Сити» можно будет переименовать в «Беспилотник-Сити». На асфальте валяются куски стекла, вход в «IQ-башню» охраняется сотрудниками полиции. Внизу на скамейках сидят офисные работники, которых эвакуировали из здания. Слегка недовольные и растерянные, они посматривают наверх на черную от прилета дрона дыру.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я проснулся от взрыва, — рассказывает руководитель одной из фирм в «Москва-Сити» и жилец апартаментов. — Попил воды и лег спать. [Спецоперация] идет полтора года, я понимаю, что произошло. Информационный удар состоялся — в лифте все это обсуждают. Но это как теракт в метро — никто же потом в метро не отказался ездить.

«Вот мы сейчас обсуждаем инструктаж по безопасности в нашем коллективе, план эвакуации, какие-то базовые меры. Если видишь у окна подлет, то от окна отходить», — делится мужчина.

Первые сообщения о дронах в небе появились 1 августа рано утром, их заметили жители в подмосковных городах Одинцово и Наро-Фоминск. Звуки взрывов слышали примерно за час до этих сообщений. Повторную атаку дронов подтвердили Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в „Москва-Сити“, что и в прошлый раз», — сообщил градоначальник. К предыдущим повреждениям добавился разрушенный фасад на 21-м этаже, площадь разрушенного остекления составила 150 квадратных метров.

Мы работаем в другой башне на минус первом этаже, в подвале. У нас свое бомбоубежище! — шутя отвечает работница кофейни Prime. — Если завалит, то завалит. Эта атака для того, чтобы доказать, что мы в зоне досягаемости, что все места уязвимы. Меня это не пугает. Я бы уже с удовольствием перешла на удаленку, только общепит на удаленке не работает.

По лицам эвакуированных работников видно, что они слегка нервничают, но стараются не подавать вида.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Здесь невозможно защитить от беспилотника, потому что навигация не работает, — полагает одна из женщин. — Радары здесь не работают, использовать радиочастотный уловитель тоже нельзя, тут зона экранирования, вы посмотрите, одно стекло, бетон, железо. Тут даже сотовая связь не работает. Кто-то наверняка рядом находится и корректирует».

«Страшно. Я думаю, это только начало»

Сотрудница банка Оксана работает прямо напротив башни, в которую прилетел беспилотник.

«Страшно. Я думаю, это только начало. Будет продолжаться по нарастающей. От работы нас не освободили. Может быть, семьям лучше не приходить сюда и не гулять, приходить только по работе. На самолете я уже, наверное, не полечу, только на поезде. На самолете страшнее».

Рядом стоит работник парковки при «IQ-башне» и тоже ждет распоряжений от начальства.

Я сам из Белгородской области, родные из Шебекино, живут рядом с зоной боевых действий, так что все это мне знакомо, — объясняет мужчина. — То, что распускают слухи, что нам нужно бояться и где-то прятаться, это все туфта. Я за этими событиями наблюдаю с 2014 года, и то, что все дойдет до этого момента, было очевидно.

«Я работаю в этой башне. Было бы страшно — меня бы тут не было. Какие меры нужно принимать? Это не у меня должны быть об этом мысли, а у Минобороны. Они должны об этом думать», — говорит другой мужчина.

Что сказали в мире о второй атаке БПЛА на «Москва-Сити»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после атаки БПЛА заявил, что Россию ждет «еще больше дронов». По его словам, боевые действия «скоро окончательно переместятся на территорию РФ».

В ООН критически высказались по поводу очередной атаки БПЛА и призвали прекратить подобные действия. «У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — высказался заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Фото: МО Украины

«Пару „Тополь-М“ — и всё»

На первый взгляд, атака беспилотников не повлияла на ритм жизни в деловом центре. Кто-то даже специально едет с другого конца Москвы, чтобы посмотреть на место взрыва и опубликовать фото в соцсетях. В зоне боевых действий за такое обычно дают по шапке. Но где Москва, а где зона боевых действий. Во всяком случае пока.

Рядом с поврежденной «IQ-башней» доставщик еды что-то высматривает в телефоне. Отказавшись от комментария, он спрашивает, что случилось. И когда ему объясняют, что сюда прилетел беспилотник, он удивленно поднимает брови вверх, а затем присоединяется к толпе, которая смотрит на небоскреб. Отсюда кажется, что ремонтная бригада достраивает новый пролет, а не исправляет то, что сотворила ударная волна.

Мне не страшно идти на работу даже после второго прилета, — объясняет Иван, который отвечает за техническое обслуживание здания. — Волков бояться — в лес не ходить. За беспилотниками невозможно уследить системе ПВО. Хватит уже этой свистопляски. Пару «Тополь-М» — и всё. А что? По нам стреляет, прилетает, а мы сидим, ждем чего-то.

«Волна аж по ушам дала»

Главная разница между первой и второй атаками беспилотников на «Москва-Сити» в том, что первая произошла в выходной день. Появилась угроза, что повторные атаки могут произойти в рабочее время, когда офисные сотрудники находятся на смене, а улицы в деловом центре очень оживленные.

Страх — это чувство, а мы бесчувственные, — комментирует атаку молодой парень Амаль из Дагестана, который стал очевидцем взрыва. — Мы как раз обсуждали вчерашний взрыв, и буквально через пять минут взрыв, грохот, увидели, что летят осколки. И такую маленькую вспышку. Нам было не горячо и не холодно. Главное, что все живы. Это стекло, железо, все можно починить, а жизнь не вернуть.

«Звук был глухой, и волна была сильная. Она аж по ушам дала. Говорят, нет пострадавших», — добавляет его друг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменилось в «Москва-Сити» после атаки дронов

В агентстве недвижимости Skyline NEWS.ru сообщили, что россияне стали отказываться от аренды помещений и приобретения апартаментов в «Москва-Сити» после двух попыток атак беспилотников. Раньше такого количества отказов никогда не фиксировали.

«Много испуганных клиентов. Одни взяли паузу, другие полностью отказались от „Москва-Сити“. После первого удара еще не было такого процента отказов. После второго все опасаются, что будут дальше попадать в башни. Также отказались от покупки апартаментов несколько человек», — поделились в риелторском агентстве.

Риелтор Антон Черников заявил в комментарии NEWS.ru, что часть офисных сотрудников «IQ-башни» после атаки беспилотников была переведена работодателями на удаленку. Договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.

Козлы. Вот иду и всегда смотрю, чтобы закрыть своих детей, — объясняет Андрей, приехавший в Москву погулять с семьей. — Что делать? Кто косо посмотрел — расстрелять. Кто плохо сказал про спецоперацию — расстрелять. Ну расстрелять не дадут, а на рудники надо, лет на 25. Я думаю, надо даже датчики всем поставить: только подумал, и сразу — раз! А как иначе? А по-другому никак.

К обеду ряды очевидцев взрыва постепенно редеют, кого-то наконец пускают в здание, другие уезжают домой. Вдруг в толпе появляется парень в яркой жилетке и с табличкой «Самая высокая смотровая площадка. Выше только любовь». Взрывы бизнесу не помеха. Несмотря на взрывы, в «Москва-Сити» уже вводят платные экскурсии на смотровую площадку.

На вопрос, можно ли будет посмотреть с крыши на очередную атаку БПЛА, он отвечает: «Всё безопасно. Никаких угроз нет. Иначе бы площадки закрыли, а так они открыты, и мне нужно работать. Я тут работаю с 12 часов. Мне не страшно, я и вчера работал, и позавчера — всё нормально».

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