Риелтор заявил о переходе арендаторов «Москва-Сити» на удаленку из-за БПЛА Риелтор Черников: часть арендаторов IQ-квартала ушли на удаленку из-за беспилотников

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Риелтор Антон Черников в комментарии NEWS.ru заявил, что часть офисных сотрудников IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» переведена работодателями на удаленку после инцидентов с беспилотниками. По его словам, договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.

На данный момент в башнях IQ-квартала наблюдается отток офисных сотрудников. Многие работодатели перешли в режим удаленной работы. При этом договора аренды ни с кем небыли прекращены. В остальных башнях все без изменений, люди замерли в ожидании развития событий, никто не принимает решений по срочной продаже своих апартаментов, расторжению договоров аренды, — добавил Черников.

Собеседник отметил: «единственное, что изменилось — спрос новых арендаторов, на сегодня отменены все показы с потенциальными клиентами».

Покупателей не стало меньше, так как многие покупают под сдачу и жить сами не планируют в апартаментах, — заявил Черников.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.