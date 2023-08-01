Скандал с россиянами в Батуми: Грузии предрекли экономическую катастрофу

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Митинг в Батуми во время прибытия лайнера Astoria Grande

Отказ от российских туристов нанесет грузинской экономике катастрофический урон. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя недавнюю ситуацию с туристами из РФ в порту Батуми. Что стало причиной очередного витка обострения отношений двух стран?

Как накалялась ситуация с лайнером Astoria Grande в Батуми

27 июля около 17:00 по местному времени (16:00 мск) российское судно с туристам зашло в Батуми. На борту лайнера находились 850 граждан РФ, которые в течение часа смогли осмотреть достопримечательности города. Также на пристани собрались более сотни представителей грузинской оппозиции, которые высказывались против прибытия корабля. Их недовольство было вызвано якобы тем, что некоторые из пассажиров посещали Абхазию и открыто в этом признавались. Акция протеста продлилась около часа, после чего лайнер покинул причал. Отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. Затем демонстранты начали расходиться.

Вчера, 31 июля, Astoria Grande с российскими туристами на борту вновь прибыл в порт Батуми. За день до этого члены молодежной организации партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Батуми предупредили, что они встретят новый лайнер с туристами из России масштабными протестными акциями. В итоге оппозиционеры заблокировали россиян, которые не могли покинуть корабль. Одни забрасывали судно яйцами и бутылками, другие размахивали украинскими флагами и оскорбляли президента России. Полиция задержала более 20 протестующих. На всех составили протоколы о хулиганстве и неповиновении полиции. Уже вечером лайнер Astoria Grande покинул порт Батуми.

«В связи с этим круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми», — сообщили в агентстве по продаже туров.

Как в Грузии отреагировали на протесты из-за российского лайнера

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал произошедшее с российскими туристами в Батуми «дикостью».

«Мы часто напоминаем, что правительство „Грузинской мечты“ — единственное правительство, при котором в стране не было войны. Сегодня оппозиция пытается создать проблемы для Грузии. Конечно, мы этого не допустим: нам не нужна трусливая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны», — заявил он.

Председатель комитета парламента по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили считает, что оппозиция своими действиями хочет «превратить страну в Северную Корею».

«Корабль прибывает из чужой страны и отправляется в чужую страну. Может быть, на этом корабле есть граждане России. Из-за этого нужно устраивать такой шум? Определенная часть оппозиции намеренно пытается максимально накалить ситуацию», — отметил политик.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили призвал оппозицию воздержаться от безответственных действий и деструктивной политики. Также действия демонстрантов осудил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы. Я не вижу в этом проблемы. Пусть тратят деньги. Эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Этот протест опять-таки направлен против Грузии», — подчеркнул глава города.

Акцию протеста поддержала только президент страны Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что гордится своим народом.

Что будет с экономикой Грузии без российских туристов

Лидеры грузинской оппозиции пригрозили продолжить протесты и пообещали заставить правящую партию «Грузинская мечта» ввести визовый режим для граждан России. Однако правительство Грузии не хочет отказываться от российских туристов. Ираклий Кобахидзе заявил, что при таком раскладе страна потеряет около 30 тысяч рабочих мест.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно один миллиард долларов. Притом что наша экономика составляет 30 миллиардов долларов», — добавил он.

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