«Мегахорошо»: в Альянсе турагентств оценили безопасность Грузии для россиян В Альянсе турагентств заявили, что у российских туристов в Грузии сейчас «все мегахорошо»

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У российских туристов, которые находятся в Грузии, сейчас «все мегахорошо», заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, скандал с российским лайнером в грузинском Батуми было фиктивным мероприятием для телевизионной картинки, чтобы получить «плюсик» перед западными коллегами.

Около 100 тысяч российских туристов отдыхают сейчас в Грузии. У них все не просто хорошо, а мегахорошо. А на лайнере было всего 600 пассажиров. Ну идите бастуйте, протестуйте тогда возле ресторана, где кушают россияне, идите бастуйте возле гостиницы, — сказал Мкртчян.

Эксперт напомнил, что в мае в грузинской столице оппозиция также протестовала после запуска первого после четырехлетнего перерыва прямого рейса Москва-Тбилиси. По его словам, тогда ситуация была серьезнее и острее.

Недовольство людей вызвали комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. В частности, одна из туристок заявила местному телеканалу, что Россия «освободила Абхазию от грузин», это вызвало негативную реакцию в обществе.

Протест длился около часа, после чего лайнер покинул причал. Отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. После этого протестующие начали расходиться. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие лайнера в порт Батуми провокацией Москвы и поддержала митинговавших.