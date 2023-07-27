В Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами

Фото: Официальный сайт генерального агента по продажам круизного лайнера Astoria Grande турецкой компании Miray International

Остановка круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порту Батуми вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров, передает РИА Новости. Как сказал лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, судно может подпадать под международные санкции, кроме того, большинство пассажиров посещали Абхазию и Южную Осетию, что является нарушением законов республики.

То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона «Об оккупации» и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса правящей партии «Грузинская мечта». Необходимо принять меры, — заявил Георгий Вашадзе.

В свою очередь, агентство морского транспорта Грузии cообщило, что компания-владелец судна не находится в списке междyнародных санкций, а сам лайнер зашел в порт Батуми под флагом Палау из Трaбзона.

Часть грузинской оппозиции намеревалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа в России 24 июня, заявил в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что грузинские оппозиционеры «болели» за ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.