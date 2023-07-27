Грузинская оппозиция митингом проводила из Батуми корабль с россиянами Вызвавший в Батуми протест лайнер из Сочи покинул грузинский причал

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Лайнер Astoria Grande, прибывший в Батуми из Сочи и спровоцировавший протесты среди местного населения, покинул морской причал города, сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи». Сообщается, что собравшиеся в порту грузинские граждане «отпраздновали» отплытие лайнера с российскими туристами митингом и исполнением гимна государства.

Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти, — говорится в сообщении телекомпании.

Судно зашло в Батуми 27 июля около 17:00 по местному времени (16:00 мск). На борту находились порядка 850 туристов из РФ, которые в течение часа могли осмотреть город и его достопримечательности. При этом на пристани собрались более сотни граждан Грузии с плакатами, протестующих против прибытия корабля. Недовольство людей вызвали комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. В частности, одна из туристок заявила местному телеканалы, что Россия «освободила Абхазию от грузин», что вызвало негативную реакцию в обществе.

Протест длился около часа, после чего лайнер покинул причал. Отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. После этого протестующие начали расходиться. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Ранее лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что часть грузинской оппозиции намеревалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа в России 24 июня. Он отметил, что грузинские оппозиционеры «болели» за ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.