Лайнер раздора: почему в Грузии сожгли флаг России, безопасно ли туда ехать В Батуми оппозиционеры назвали пассажиров корабля «оккупантами»

Фото: astoriagrande.com

Прибытие круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми вызвало недовольство грузинских оппозиционеров. Активисты устроили протест на пристани курортного города. По мнению оппозиционеров, по пути туристы посетили Абхазию и Южную Осетию, тем самым нарушив грузинский закон «Об оккупации». Действительно ли пассажиры лайнера нарушили законы Грузии и безопасно ли сейчас россиянам посещать эту страну, — разбирался NEWS.ru.

Что известно о лайнере Astoria Grande

Возмущение грузинских оппозиционеров вызвала остановка в Батуми круизного лайнера Astoria Grande, который вышел из порта Сочи. Судно следует в Стамбул и по дороге туда останавливается в городах Трабзон, Батуми, Амасра. Цены на билеты в такой семидневный круиз, как указано на сайте компании, начинаются от 108 тысяч рублей за человека. С июля суда будут регулярно останавливаться в грузинском Батуми, находиться в порту в течение дня и следовать дальше в турецкие города.

Astoria Grande передвигается под флагом Палау и обслуживается турецкой круизной компанией Miray Cruises International. Судовладелец, компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрирован на Сейшельских Островах.

Паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном прекратили в 2014 году. Это решение объяснили необходимостью усиления мер безопасности при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Позже паромное сообщение так и не восстановили. Его возобновили с 1 мая 2023 года.

Из-за чего начались протесты в Батуми

Лайнер Astoria Grande отправился из Сочи 22 июля, а в Батуми прибыл через пять дней, 27 июля. На борту находились 800 туристов из России, которые сошли для прогулки и в течение нескольких часов осматривали достопримечательности города. Через какое-то время грузинские активисты столпились перед судном с плакатами, выкрикивая лозунги и высказывая недовольство тем, что российские граждане прибыли в Батуми. Протесты начались не просто из-за швартовки лайнера. Как написали местные СМИ, некоторые пассажиры успели побывать в Абхазии и Южной Осетии.

Фото: shutterstock.com Батуми, Грузия

В 2008 году в Грузии приняли закон «Об оккупированных территориях». Согласно этому закону, посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с подконтрольной грузинским властям стороны. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения от 2 до 4 лет.

Кроме того, грузинские оппозиционеры утверждали, что судно может подпадать под международные санкции. На их обвинения в Агентстве морского транспорта Грузии отметили, что ни самого судна, ни турецкой компании «нет в списке компаний, на которых наложены санкции», это коммерческий рейс.

Что рассказали туристы о протестах в Батуми

Сообщается, что протестующие выкрикивали бранные слова и жгли российский флаг. В местных СМИ расходится видео с отдыхающими, которые вышли на палубу и скандировали «Россия, Россия». Один из туристов рассказал РИА Новости, что некоторые пели «Катюшу» и кричали протестующим «До новых встреч» и «Мы вас тоже любим».

«Абхазию мы от вас освободили, вы же на них с танками пошли. А Россия Абхазии помогла освободиться», — сказала одна из туристок. «Мы Советский союз, мы единая страна», — цитирует пассажиров лайнера Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Протест длился примерно час, после чего лайнер покинул причал. Протестующие включили гимны Грузии и Евросоюза во время отплытия судна, после чего начали расходиться. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Почему лайнер вызвал такую реакцию в Грузии

Прибытие российского лайнера в порт Батуми — провокация Москвы, заявила в соцсетях президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выразила благодарность жителям страны, вышедшим на акцию протеста против захода корабля в грузинский порт и заявила, что гордится ими.

Фото: astoriagrande.com Возмущение грузинских оппозиционеров вызвала остановка в Батуми круизного лайнера Astoria Grande, который соединяет Сочи с турецкими городами

Но в правящей партии «Грузинская мечта» акцию протеста перед Astoria Grande назвали «просто дикостью». По словам ее лидера Ираклия Кобахидзе, подобные инциденты могут лишь навредить стране.

«Мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны», — сказал Кобахидзе.

Безопасно ли россиянам в Грузии

Скандал с круизным лайнером сильно напоминает протесты после запуска прямых рейсов Москва-Тбилиси в мае этого года, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Однако, по его словам, тогда ситуация была намного серьезнее и острее. Эксперт отметил, что перед лайнером, по сообщениям российских туристов, собралось всего 40-50 человек. Для сравнения, среди протестующих перед тбилисским аэропортом в мае находились более 300 человек.

Мкртчян подчеркнул, что у российских туристов, которые находятся в Грузии, сейчас «все мегахорошо». По его данным, там отдыхают 100 тыс. россиян.

«А на лайнере было всего 600 россиян. Ну, идите бастуйте, протестуйте тогда возле ресторана, где кушают россияне, идите бастуйте возле гостиницы. Это было чисто фиктивное мероприятие для телевизионной картинки, чтобы президент Грузии вышла перед камерами и сказала, какой это позор для Грузии, чтобы это показали на телеканалах стран ЕС и США. Вот и все. Она получила плюсик в глазах своих западных коллег», — сказал Мкртчян.

Когда следующий круиз Astoria Grande

Cогласно информации на сайте компании, следующий круиз будет организован с участием звезд и телеканала RU.TV. Судно отплывает 29 июля из порта Сочи. На сцене лайнера выступят Дмитрий Колдун, Те100стерон, Митя Фомин, и другие звезды.

Грузинские СМИ напоминают, что Дмитрий Колдун и Митя Фомин давали концерты в Крыму. Последний также заявлял о намерении отправиться на войну в Украине, «если Родина позовет».

Остановка в Батуми на сайте компании анонсирована, несмотря на протест грузинской оппозиции 27 июля.

Фото: astoriagrande.com Стоимость билетов в такой семидневный круиз, как указано на сайте компании, начинается от 108 тысяч рублей на человека

Какие отношения у Москвы и Тбилиси сейчас

За последнее время отношения Москвы и Тбилиси улучшились. 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также разрешил российским авиакомпаниям летать в Тбилиси и Батуми.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Но в аэропорту первых пассажиров встретили сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время»), которые выдвинулись в направлении международного аэропорта автоколоннами, чтобы «дать знать, что не рады прямым рейсам из Москвы». Позже начались задержания, силовики потребовали освободить проезжую часть.

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