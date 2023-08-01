Фото последствий нового удара БПЛА по «Москва-Сити»: что разрушил дрон ВСУ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити»

1 августа около 03:00 по московскому времени БПЛА снова ударил по одной из башен комплекса высотных зданий «Москва-Сити». Мэр столицы Сергей Собянин и Минобороны подтвердили очередную атаку дронов на Москву.

В результате происшествия повреждено остекление 150 квадратных метров.

По данным Telegram-каналов, на 21-м этаже атакованного здания может находиться офис Министерства экономического развития России.

В настоящее время неизвестно, насколько сильно повреждены помещения ведомства. Информации о пострадавших также нет. В Минэкономразвития не комментировали ситуацию.

Сейчас у делового центра «Москва-Сити» находятся сотрудники экстренных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще несколько БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны.

Прошлая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на «Москва-Сити» произошла утром 30 июля. Минобороны России тогда сообщило о пресечении попытки теракта киевских властей. По данным ведомства, один из украинских дронов был сбит системой ПВО, еще два оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По данному факту следственные органы России возбудили уголовное дело.

Фото последствий атаки БПЛА на «Москва-Сити» 1 августа — в галерее NEWS.ru.