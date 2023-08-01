Арендаторы апартаментов в «Москва-Сити» начали съезжать после атак БПЛА

Фото: NEWS.ru

Арендаторы апартаментов в «Москва-Сити» начали съезжать после атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на международный деловой центр, рассказал NEWS.ru основатель компании The Moscow City Филипп Маковец. По его словам, на днях проходило несколько сделок по покупке недвижимости, однако одна из них сорвалась из-за последних событий.

Арендаторы жилья съезжают, так как не хотят присутствовать здесь 24 на 7 и вести здесь свою деятельность, освобождаются апартаменты. По офисам пока не видим снижения динамики. Цены пока зафиксированы на том же уровне. Падения цен на покупку жилья и офисов мы не видим. Офисы пока не съезжают, может только начинают, — сказал Маковец.

Он добавил, что в настоящее время спрос на покупку или аренду жилья и офисов устойчив.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Риелтор Антон Черников заявил, что часть офисных сотрудников IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» переведена работодателями на удаленку после инцидентов с беспилотниками. По его словам, договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.