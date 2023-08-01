Россияне боятся арендовать помещения в «Москва-Сити» из-за атак БПЛА Skyline: россияне стали отказываться от аренды помещений в «Москва-Сити» из-за атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали массово отказываться от аренды помещений в «Москва-Сити» после двух попыток атак беспилотников на территории делового центра, рассказали NEWS.ru в агентстве недвижимости Skyline. По словам собеседника агентства, также клиенты передумали приобретать апартаменты в «Москва-Сити». Он подчеркнул, что раньше такого количества отказов никогда не фиксировалось.

По итогу второго дня могу сказать, что да, много испуганных клиентов. Некоторые взяли паузу, некоторые полностью отказались от «Москва-Сити». После первого удара еще не было такого процента отказов. После второго все опасаются, что будут дальше попадать в башни. Аренда в IQ-квартале, в основном, это офисы небольшой площади 60-70 кв. м. Также отказались от покупки апартаментов несколько человек. По аренде апартаментов в башне «Нева» поставили паузу, — поделились в риэлторском агентстве.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Риелтор Антон Черников заявил, что часть офисных сотрудников IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» переведена работодателями на удаленку после инцидентов с беспилотниками. По его словам, договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.