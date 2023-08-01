В Госдуме нашли недорогой способ защитить Москву от беспилотников Депутат Кузнецов предложил защитить Москву от дронов пневмопушками и ИИ-системами

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В Госдуме прошел «круглый стол» с представителями Центра оборонных инноваций по вопросам защиты Москвы от атак украинских беспилотников, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал в беседе с изданием член парламентского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов, оградить российскую столицу от вражеских дронов могли бы пневматические пушки и ИИ-системы обнаружения.

Наши коллеги предложили комплекс из устройства обнаружения и устройства уничтожения. Первое представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе искусственного интеллекта, который может выявлять беспилотники по визуальным и акустическим признакам — по внешнему виду, габаритам и производимому ими шуму, проще говоря. Второе — пневматическая пушка. Она способна стрелять на расстояние до километра, а ее мощности и дульной энергии вполне хватит для того, чтобы разбить беспилотник, — рассказал депутат.

По его словам, внедрение и развертывание таких систем займет немного времени, а цена будет вполне посильной для городского бюджета.

По нашим подсчетам, развернуть такую систему по периметру можно в считаные месяцы. И стоить она будет в районе двух миллиардов рублей, — уточнил парламентарий.

Он добавил, что пушки предлагаются именно пневматические, а не огнестрельные, так как это проще как с технической и финансовой, так и с юридической точки зрения.

Кроме того, по словам Кузнецова, рассматривается вопрос о создании народных дружин для борьбы с беспилотниками. Он уточнил, что многие дроны запускаются не с территории Украины, а из Москвы и Подмосковья, силами диверсантов. Законодатель при этом указал на необходимость обращать внимание не на внешность людей, а на конкретные инциденты, и не вызывать полицию на каждого рыбака или грибника в камуфляже.

Ранее основатель компании The Moscow City Филипп Маковец рассказал, что арендаторы апартаментов в «Москва-Сити» начали съезжать после атак беспилотников. При этом падения цен на жилье и офисы не наблюдается.