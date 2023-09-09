Открыто дело о наследстве Пригожина: какое имущество, кому достанется

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Евгений Пригожин

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело бизнесмена Евгения Пригожина. В качестве даты смерти значится 23 августа 2023 года. Что еще известно?

Какое наследство осталось у Пригожина

Основной официальный актив Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге — компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в 1997 году. Она специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Помимо этого, предприниматель значился директором АО «Ритейл», занимающегося продажей и арендой недвижимости. Фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице. Пригожин также владел 49% ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов и имеет 80% ООО «Ритм», специализирующегося на аренде и управлении имуществом.

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом. Он построил коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов. В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс «Лахта Плаза».

Помимо этого, предприниматель владел фирмой «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов в Сирии и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане. Также он основал бизнес по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР и нефтегазовый сектор в Сирии. В собственности Пригожина имелся частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн, и автопарк.

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Кому может достаться наследство Пригожина

У Евгения Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника, которые должны стать наследниками. Но адвокат Вадим Багатурия предположил в беседе с NEWS.ru, что предприниматель мог не оставить завещания. В этом случае все будет распределено согласно закону — 50% от совместно нажитого имущества получает супруга, а остальное делится между его родителями и детьми. При этом дальним родственникам могут достаться активы Пригожина только через суд.

«В завещании можно отдать часть наследства любому человеку, но обиженные родственники в любом случае могут обратиться в суд. Те, кто указан в завещании, точно получат свою долю, если не докажут иного, если не докажут, что завещание составляли под давлением, в состоянии алкогольного опьянения или ментального расстройства. Если этого не докажут, значит, завещание признается абсолютно достоверным. Еще одно основание частичного оспаривания завещания — инвалидность или недееспособность наследников первой очереди», — сообщил адвокат.

Могут ли государству достаться активы Пригожина

Адвокат Лариса Феттер рассказала NEWS.ru, что наследство умершего человека отходит государству только в одном случае.

«В пользу государства имущество умершего человека отходит, если оно признается выморочным. Это происходит в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто не принял наследство, или все отказались, или не имеют права наследовать», — сказала она.

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