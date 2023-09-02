Правда ли, что Пригожина видели в Тюмени 1 сентября на школьной линейке

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

В Сети распространяется видео, снятое на одной из школьных линеек Тюмени 1 сентября 2023 года. В кадр попал мужчина, который имеет внешние сходства с погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным. Какие существуют мнения, что предприниматель может быть жив?

На видео, предположительно, заснят фотограф, который стоял в стороне от школьников и просматривал сделанные им снимки. Другой информации о мужчине нет.

Гибель Евгения Пригожина: последние новости

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что на месте крушения самолета предпринимателя установили закрепленный с помощью веток и камней флаг частной военной компании «Вагнер», Рядом с ним установлен импровизированный мемориал из булыжников, на которых лежат цветы.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» 1 сентября сообщил, что сын Евгения Пригожина Павел планирует возродить СМИ, входившие в состав медиагруппы «Патриот», среди которых «Народные Новости», «Ньюинформ», «Слово и Дело», РИА ФАН и другие. По данным источника, таким образом он пытается сохранить активы отца в рабочем состоянии.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание состоялось в закрытом формате из-за желания родственников. Утром 30 августа к могиле бизнесмена стали пускать всех желающих.

Предприниматель находился на борту самолета Embraer Legacy, который разбился в Тверской области 23 августа. Помимо Пригожина, среди пассажиров были командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.

Какие существуют предположения, что Пригожин жив

В Telegram-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», 31 августа было опубликовано видео с бизнесменом, который ответил «любителям обсуждать его ликвидацию и интимную жизнь». По предварительной информации, ролик сняли 19 или 20 августа в Африке.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь — собственно говоря, все в порядке», — заявил Пригожин.

Некоторые африканские и арабские СМИ 24 августа заявили, что Пригожин якобы находится в Мали.

«Пригожин находится в Мали, чтобы отразить любое возможное французское вторжение. Русский медведь создал иллюзию своей гибели подобно тому, как американские спецслужбы „ликвидировали“ аль-Багдади и бен Ладена», — сообщали источники.

Американское издание The Washington Post предположило, что гибель предпринимателя — инсценировка. По мнению журналистов, в самолете находился двойник предпринимателя. Авторы статьи напомнили, что при обыске дома Пригожина было найдено несколько маскировочных костюмов, париков и поддельных паспортов.

«Все три командира „Вагнера“: Пригожин, Уткин и Чекалов летели в одном самолете, хотя раньше они никогда этого не делали, летая разными рейсами, чтобы в случае чего не дать обезглавить ЧВК одним махом, как, собственно, и произошло. Что-что, а они это знали, понимали, и это необъяснимо!» — писал Telegram-канал «Поздняков 3.0».

Читайте также:

«Личная трагедия»: очевидица на похоронах Уткина высказалась о его смерти

В Госдуме объяснили отказ допускать страны к расследованию гибели Пригожина

Юрист рассказал о странных сообщениях россиянам от «Пригожина»