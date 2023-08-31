Что за новое видео с живым Евгением Пригожиным из Африки, когда было снято

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

В Telegram-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появилось видео с бизнесменом Евгением Пригожиным, который ответил «любителям обсуждать его ликвидацию и интимную жизнь». Что это за ролик и когда был снят?

Что известно о смерти и похоронах Пригожина

Самолет Embraer Legacy, на борту которого находился предприниматель, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Помимо Пригожина, среди пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.

СК РФ 27 августа подтвердил гибель предпринимателя. В ведомстве заявили, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорилось в сообщении.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент Владимир Путин на церемонии не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.

Какие есть предположения, что Пригожин может быть жив

Некоторые африканские и арабские СМИ 24 августа сообщили, что бизнесмен якобы находится в Мали.

«Пригожин находится в Мали, чтобы отразить любое возможное французское вторжение. Русский медведь создал иллюзию своей гибели подобно тому, как американские спецслужбы „ликвидировали“ аль-Багдади и бен Ладена», — писали источники.

Американское издание The Washington Post допустило, что смерть Пригожина — инсценировка. Журналисты считают, в самолете находился двойник предпринимателя. Авторы статьи напомнили, что при обыске дома Пригожина было найдено несколько маскировочных костюмов, париков и поддельных паспортов.

«Все три командира „Вагнера“: Пригожин, Уткин и Чекалов летели в одном самолете, хотя раньше они никогда этого не делали, летая разными рейсами, чтобы в случае чего не дать обезглавить ЧВК одним махом, как, собственно, и произошло. Что-что, а они это знали, понимали, и это необъяснимо!» — писал Telegram-канал «Поздняков 3.0».

Что за видео с Пригожиным, где он говорит о своей ликвидации

По предварительной информации, ролик был снят 19 или 20 августа в Африке.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь — собственно говоря, все в порядке», — заявил Пригожин.

Писатель Захар Прилепин в авторском Telegram-канале написал, что опубликованное видео вызвало у него удивление.

«Удивительное видео, конечно. (Пригожин едет по Африке во „второй половине августа“, как он это обозначает сам, и рекомендует не верить в его смерть). Почему оно появилось только сейчас? Кто обсуждал смерть Пригожина до катастрофы? Не помню ни одной публикации. Как все странно. И эта странность, признаться, не огорчает. Пусть будет странно», — отметил он.

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