В МАК решили не расследовать крушение самолета Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Место крушения

Межгосударственный авиационный комитет решил не расследовать авиакатастрофу, в результате которой погиб бизнесмен Евгений Пригожин и еще девять человек, сообщили в пресс-службе организации. Комментировать произошедшее представители МАК также отказались.

В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего, — заявили в комитете.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области неделю назад. Как выяснилось позднее, среди пассажиров были и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате, согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. До самого утра 30 августа на кладбище попасть было невозможно — доступ блокировали около сотни силовиков.