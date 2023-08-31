В США раскрыли неожиданные сведения о самолете Пригожина WSJ: самолет Пригожина был оснащен системой борьбы со слежкой

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Бизнесмен Евгений Пригожин, который погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области, на протяжении многих лет летал на самолетах, способных скрываться от слежки, сообщает The Wall Street Journal. Как утверждает издание, разбившийся 23 августа Embraer Legacy 600 был одним из таких.

По информации американских журналистов, оборудование на самолетах Пригожина позволяло делать борт фактически невидимыми для авиадиспетчеров на земле. При этом бизнесмен часто использовал для взлета военные аэродромы, расположенные в Московской области.

Embraer Legacy 600 был одним из нескольких частных самолетов Пригожина, оснащенных оборудованием для обнаружения слежки, умными окнами с электронной тонировкой, — сказано в публикации.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области неделю назад. Как выяснилось позже, среди пассажиров были и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. До самого утра 30 августа на кладбище попасть было невозможно — доступ блокировали около сотни силовиков.