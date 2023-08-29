Как прошли закрытые похороны Пригожина на Пороховском кладбище

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похороны связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина состоялись в закрытом формате на Пороховском кладбище. Все желающие проститься могут посетить его могилу, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». Что известно о тайных похоронах предпринимателя, кто присутствовал?

Что известно о Пороховском кладбище

Пороховское кладбище находится на северо-восточной окраине Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в местности с необычным для города холмистым рельефом — в долине извилистой реки Луппы, одного из притоков Охты. Находится на Рябовском шоссе.

На официальной странице Пороховского кладбища указано, что оно относится к числу полузакрытых, здесь осуществляются захоронения в родственные могилы. Имеются подготовленные урновые участки.

На его территории расположены могилы воинов-зенитчиков, советских воинов и жителей Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадь современного Пороховского кладбища составляет 9,5754 га.

Что известно о тайных похоронах Пригожина

Источник РИА Новости сообщил, что прощание с Пригожиным, согласно пожеланиям родственников, прошло только в их присутствии и присутствии ближайших друзей бизнесмена. Кто конкретно посетил похороны, остается неизвестным.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале отметила, что пока нет ни одной фотографии с кладбища, на которой было бы показано, как похоронили Пригожина.

«И ни у кого нет картинки с похорон, чтобы понять, как его похоронили — с воинскими почестями (звание Героя России предусматривает военный эскорт, залпы, оркестр) или нет», — задалась вопросом она.

Источник Telegram-канала «ВЧК ОГПУ» рассказал, что на похоронах Пригожина было тихо.

«На похоронах Пригожина не была караула, выстрелов вверх, госпочестей. Быстро и тихо», — говорится в публикации.

Отмечается, что место оформлено как родственное захоронение. Поэтому за землю не платили, «оплата была за копку и самый обычный деревянный крест».

«К Пороховскому кладбищу только сейчас съезжается полиция. Ранее машин полиции не было, представители Пригожина не ставили МВД в известность о месте похорон. Наоборот, дали ложные сведения о Серафимовском кладбище», — полагает Telegram-канал «ВЧК ОГПУ».

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», со стороны бизнесмена присутствовало около 20–30 человек. Прощание с ним завершилось 29 августа примерно в 16 часов.

Почему все ждали похороны на Серафимовском кладбище

Утром 29 августа «Фонтанка» сообщала, что в районе Серафимовского кладбища наблюдались серьезные пробки. Также на центральном входе были установлены рамки металлодетектора, а рядом с кладбищем было много сотрудников правоохранительных органов.

Предполагалось, что похороны бизнесмена могли пройти 30 августа, на день позже остальных погибших в катастрофе в небе над Тверской областью. Со вчерашнего дня на нескольких кладбищах в культурной столице была усилена охрана. По предварительным данным известно, что на Северном кладбище похоронили заместителя Евгения Пригожина Валерия Чекалова.

СМИ писали, что командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, также погибшего на борту самолета бизнесмена, могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. Предположительно, похороны состоятся 31 августа. Официальных сведений об этом на данный момент нет.

Читайте также:

Тут мать Путина: что за Серафимовское кладбище, где ждут похорон Пригожина

Похороны соратника Евгения Пригожина проходят в Петербурге

Песков рассказал, посетит ли Путин похороны Пригожина