В Госдуме объяснили отказ допускать страны к расследованию гибели Пригожина Эксперт ГД: РФ по правилам не обязана привлекать страны к расследованию гибели Пригожина

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Россия по правилам расследования авиационных происшествий может не предоставлять доступ иностранным специалистам к расследованию крушения самолета связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявил URA.RU эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. По его словам, следствие не исключает версию теракта.

По правилам расследования авиационных происшествий и катастроф, в чьей юрисдикции произошло событие, значит, та страна и расследует. <...> Мы действуем строго в рамках правил и собственных полномочий. Мы можем привлечь как производителя самолета, можем и нет, — объяснил Гусаров.

Такие правила действуют во всем мире, уточнил он. Депутат подчеркнул, что привлечение других стран быть не должно, так как крушение самолета Пригожина может быть терактом. Для расследования у России есть все необходимые собственные структуры, отметил Гусаров.

Никакого международного расследования не предполагается даже. Если там найдут среды взрывчатки, значит это теракт. Зачем тогда привлекать к расследованию теракта производителя самолетов? — сказал он.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.