Стало известно о формате прощания с Пригожиным Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате

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Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате, сообщила пресс-служба погибшего бизнесмена в Telegram. Уточняется, что желающие могут проститься с ним на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правую руку Пригожина, Дмитрия Уткина, могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. По словам источника в ритуальной сфере, территорию кладбища планируют перекрыть 31 августа. Накануне в Санкт-Петербурге прошли похороны другого соратника Пригожина Валерия Чекалина. Отпевание состоялось на Северном кладбище города. По информации «Фонтанки», посетить похороны могли все желающие. Сотрудники охраны или полиции вблизи места проведения церемонии замечены не были.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. В первые дни после падения самолета смерть предпринимателя не подтверждалась, однако 27 августа в Следственном комитете России заявили, что все тела погибших были опознаны, Пригожин признан жертвой авиакатастрофы по результатам молекулярно-генетической экспертизы.