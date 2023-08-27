Пригожин правда жив? Пять фактов, которые могут указывать на это

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Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин, по информации Росавиации, находился на борту гражданского самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, для официального подтверждения смерти предпринимателя необходимо провести экспертизы, в том числе генетическую. При этом западная пресса считает, что Пригожин выжил. Какие пять фактов указывают на это?

Пригожин уже «погибал» в 2019 году

В Конго 11 октября 2019 года потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились восемь человек, среди которых — сотрудники администрации президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекиди. Среди погибших называли и Евгения Пригожина.

Однако информация о смерти предпринимателя не подтвердилась. Через некоторое время он вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо. Жертвами авиакатастрофы стали двое россиян — 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков. Они учили местных ремонтировать военную технику, оставшуюся со времен СССР.

Помимо этого, в 2022 году в Telegram-каналах появились данные, что Пригожин мог погибнуть в Луганской области. Однако затем бизнесмен эти слухи также опроверг.

Пригожин никогда не летал вместе с командирами ЧВК «Вагнер»

Среди пассажиров самолета, который разбился в Тверской области, были помимо Пригожина командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Утин, глава логистической службы предпринимателя Валерий Чекалов и другие.

«Все три командира Вагнера: Пригожин, Уткин и Чекалов летели в одном самолете, хотя раньше они никогда этого не делали, летая разными рейсами, чтобы в случае чего не дать обезглавить ЧВК одним махом, как, собственно, и произошло. Что-что, а они это знали, понимали, и это необъяснимо! Более того, Пригожин, зная, какую роль он играет, всегда путал следы, мог зарегистрироваться на один рейс, а потом полететь другим, использовал двойников», — пишет Telegram-канал «Поздняков 3.0».

СМИ сообщали, что Пригожина после крушения самолета видели в Мали

Несколько африканских и арабских СМИ 24 августа заявили, что бизнесмен находится в Мали.

«Пригожин находится в Мали, чтобы отразить любое возможное французское вторжение. Русский медведь создал иллюзию своей гибели подобно тому, как американские спецслужбы „ликвидировали“ аль-Багдади и бен Ладена», — сообщали источники.

Арабские журналисты отметили, что Евгений Пригожин вместе с руководителями ЧВК «Вагнер» мог находиться в другом самолете. Якобы они должны прибыть в Нигер 25 августа.

«Пригожин жив-здоров. Не радуйтесь так много. Он сейчас находится в Мали, конкретно на границе с Нигером, поскольку вторжение Франции в Нигер под прикрытием ЭКОВАС может начаться утром 25 августа. Взрыв самолета в России — это постановка для СМИ», — говорится в Telegram-канале «Арабская Африка».

Пригожин часто использовал двойников

The New York Times допустило, что в самолете Embraer Legacy мог лететь двойник Пригожина. Это было сделано, по версии газеты, с целью запутать следы передвижений.

В американской газете The Washington Post не исключили, что смерть Пригожина — инсценировка. По информации издания, в самолете находился двойник бизнесмена. Авторы статьи напомнили, что при обыске дома Пригожина было найдено несколько маскировочных костюмов, париков и поддельных паспортов.

«Вплоть до мятежа Пригожин соблюдал повышенные меры безопасности и конспирации. Запутывал время и место вылета. Менял для передвижения самолеты (у него их было три). Нарушал заявленные маршруты. Порой использовал двойника. Самолеты были под постоянной охранной. В этой же ситуации неожиданно даже какие-то минимальные меры осторожности были отброшены. Очень странная ситуация», — пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Бойцы ЧВК «Вагнер» не верят в гибель Пригожина

Telegram-канал BRIEF отметил, что в последнее время некоторые журналисты, блогеры и военкоры стали отрицать возможную гибель бизнесмена.

«Поводом стало сообщение следствия, что тела погибших не поддаются идентификации, так сильно обгорели. Следком будет проводить опознания по ДНК. Версия, что Пригожин выжил, а катастрофа — всего лишь имитация, весьма популярна среди бойцов ЧВК. „Эта версия была запущена командирами ЧВК, чтобы не снижать внутреннюю лояльность“, — говорит человек из штаба ЧВК. Русский человек верит в мифы. А миф, что Пригожин жив и ничего не было, вероятно, будет жить много лет», — отметили авторы Telegram-канала.

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