Кто из российских знаменитостей отказался посещать могилу Пригожина

Фото: NEWS.ru

Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Всех желающих проститься с ним начали пускать к месту захоронения утром 30 августа. Кто из российских знаменитостей отказался посетить могилу предпринимателя и почему?

Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа в закрытом режиме. Родственники бизнесмена держали в секрете место его захоронения во избежание большого внимания прессы. Затем в пресс-службе предпринимателя сообщили, что все желающие могут посетить могилу на следующий день.

Кто из знаменитостей отказался посещать могилу Пригожина

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что у него нет планов посетить могилу бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, он мог бы проститься с предпринимателем, если бы не попытка мятежа ЧВК «Вагнера» в июне.

«У меня нет планов посетить могилу Пригожина. Если бы эти события были до июня, то я бы, наверное, был вместе с теми, кто попытался, так сказать, найти место и поучаствовать в похоронах. Но эти события лично для меня являются совершенно неприемлемыми. Сейчас человека нет, обсуждать это тоже смысла нет. Для меня это исключенный вариант. Бог ему судья. В моих планах такого точно нет», — заявил предприниматель.

Актриса тетра и кино Татьяна Васильева, несмотря на то, что проживает в Петербурге, не планирует посещать могилу бизнесмена.

«Пока не планирую посещать могилу Евгения Пригожина, вы знаете, я вообще не хожу на похороны. Сейчас у меня много работы», — сообщила она NEWS.ru.

Певица Татьяна Буланова отметила, что не сможет посетить могилу предпринимателя.

«Нет, посещать не планирую. Я сейчас в отъезде, и меня даже не будет в городе в ближайшее время. В будущем тоже не знаю, честно говоря, даже не думала об этом», — сообщила Буланова NEWS.ru.

Балерина Анастасия Волочкова также отказалась проститься с Пригожиным. По ее словам, она не имеет к нему никакого отношения.

«Я это человека не знала, никакого отношения к нему не имею и, к сожалению, не могу о нем даже ничего сказать, поэтому нет, на могилу не пойду», — сказала она NEWS.ru.

Кто из артистов планирует посетить могилу Пригожина

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) сообщил NEWS.ru, что собирается посетить могилу бизнесмена.

«Да, обязательно заеду туда, поставлю свечку. Как бы там ни было, что бы там ни говорили, но человек очень много сделал для нашей страны в плане СВО. И президент сказал, что человек, хоть и неоднозначный, со сложной судьбой, но герой. Поэтому я обязательно заеду и поставляю свечку за него», — отметил он.

Кто из артистов был связан с Пригожиным

Певец Сергей Шнуров в июле 2022 года записал песню «Пока так», в которой раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Считалось, что артиста якобы профинансировал Евгений Пригожин, однако бизнесмен опроверг эту информацию.

«Года до 2005-го я платил Сергею Шнурову деньги, но не совсем ему лично, а через билетную кассу, когда ходил на его концерты. Поэтому если говорить о Сергее Владимировиче, то в нем есть частичка моего финансирования. Но вряд ли больше, чем одна стомиллионная часть», — заявил он.

В августе 2021 года Пригожин поддержал политическую карьеру певицы Татьяны Булановой, когда она баллотировалась в Законодательное собрание Петербурга, но была снята с выборов.

«Хочу подчеркнуть ситуацию вокруг Булановой. Ей открыта дорога в Госдуму, что гораздо более престижно, чем петербургский ЗакС», — цитировала бизнесмена его пресс-служба.

Телеведущая Дана Борисова регулярно освещала премьеры фильмов Евгения Пригожина. Когда в октябре 2021 года в петербургских кинотеатрах отменили показ картины «Лучшие в аду», считалось, что на это якобы повлиял глава города Александр Беглов. Тогда артистка назвала произошедшее «поступком против СВО».

«Считаю, что сейчас губернатор выступил против СВО, непатриотичный поступок. Я с возмущением это прочитала. Фильмы такие запрещать, я считаю, это неправильно. Сейчас патриотические фильмы надо выдавать, тем более они актуальные в связи со всей этой ситуацией», — заявила Борисова.

Читайте также:

Депутат Власов назвал похороны Пригожина триллером

США все еще пытаются выяснить обстоятельства смерти Пригожина

Что за стихотворение Бродского на могиле Пригожина, какой в нем смысл