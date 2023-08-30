Юрист рассказал о странных сообщениях россиянам от «Пригожина» Юрист Безъязычный: смерть Пригожина вызвала активность аферистов в Сети

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Пользователи соцсетей публикуют скриншоты сообщений, которые им присылает якобы оставшийся в живых предприниматель Евгений Пригожин, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Виктор Безъязычный. По его словам, Лжепригожин заявляет, что жив, находится в Африке и нуждается в деньгах для возвращения в Россию.

Как пояснил эксперт, многие россияне отказываются верить в гибель Пригожина в авиакатастрофе под Тверью 23 августа, считая трагедию инсценировкой. На этих чувствах быстро решили сыграть мошенники.

Враги России меня похитили и разыграли мою смерть, в том самолете был мой двойник, — гласят сообщения.

Согласно информации издания, Лжепригожин уверяет, что находится в Африке, и просит перевести ему деньги на возвращение в Россию. При этом юрист отметил, что некоторые граждане верят аферистам, которые выдумывают все новые сценарии вымогательства.

Под удар таких интернет-мошенников запросто могут попасть бывшие и нынешние бойцы ЧВК, которые поддерживают Пригожина и переживают из-за его гибели, различные конспирологи, — объяснил Безъязычный.

По его словам, как показывает опыт, в большинстве случаев такого рода преступников не удается выявить. Но если афериста все-таки удастся задержать, ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество. Если к преступлению причастна группа лиц, или нанесен значительный ущерб, то наказание будет более жестким — до пяти лет лишения свободы.

Эксперт посоветовал пользователям не раскошеливаться без дополнительной перепроверки информации и советов с близкими.

Ранее двойник супруги Пригожина Ирина Красавина утром 30 августа посетила его могилу на Пороховском кладбище. Ранее ряд СМИ перепутал ее с настоящей женой бизнесмена.